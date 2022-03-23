نينوى تغلق ملف ضحايا العبارة

الموصل: شروق ماهر

أعلن مدير الطب العدلي في محافظة نينوى حسن واثق، إغلاق ملف حادثة العبارة، تزامنا مع الذكرى الثالثة لوقوعها في مدينة الموصل.

وقال واثق في تصريح : إن “ملف ضحايا فاجعة العبارة تم إغلاقه من قبل الحكومة المحلية، بعد أن تسلم الطب العدلي الشرعي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، نحو 142 جثة فقط انتشلت من وسط نهر دجلة من مجموع 200 شخص ما زال مصيرهم مجهولا حتى اليوم” .

وعثرت الشرطة النهرية بداية العام الماضي على خمس جثث تحت جسور الموصل الخامس والرابع والأول، ظهرت بعد انخفاض مياه نهر دجلة.

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