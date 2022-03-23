هل يمكن لرئاسة البرلمان تمرير مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية دون اكتمال نصاب الجلسة؟

اشار رئيس كتلة تصميم النيابية النائب عامر الفائز الى انه من الصعوبة على هيئة رئاسة البرلمان التي هي من التحالف الثلاثي ان تمرر مرشح رئاسة الجمهورية دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة الا انه قد يحصل ولكن لا نريد ان نشكك مسبقا.

وقال الفائز انه “فيما يتعلق بتمرير الجلسة دون اكتمال النصاب، اذا قامت به هيئة الرئاسة فهذه ستكون مجازفة من جهة ومن جهة خيانة امانة لانهم مؤتمنين من قبل النواب ومؤدين للقسم”.

واضاف “لا اتصور انهم سيسلكون هكذا سلوك، حيث هناك ضوابط وتوجد شكوى يمكن ان تقدم للمحكمة الاتحادية كما يوجد اعتراض يحصل داخل الجلسة لاحتساب النصاب؛”.

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