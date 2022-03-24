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ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 147250 دينارا عراقيا.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147200 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية استقرت في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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