الانبار تسلم شركة تركية أرضاً لإنشاء مطارها الدولي

أعلنت إدارة محافظة الانبار، يوم الخميس، تسليم شركة تركية أرضاً خصصتها لإنشاء مطار الانبار الدولي، مبينة أن الشركة ستبدأ بتنفيذ المرحلة من المشروع.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الانبار في بيان إن “محافظ الانبار علي فرحان الدليمي سلم الارض المخصصة لمطار الانبار الدولي، لممثلي شركة ( polikon ) التركية”.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت “للشروع بتنفيذ المرحلة الاولى المتمثلة بتشييد المحيط الخارجي وابراج المراقبة للمطار في الايام القليلة المقبلة”.

وكانت الإدارة المحلية في محافظة الأنبار غربي العراق أعلنت ، في 6/9/2021، قرب المباشرة بإنشاء مطار الأنبار الدولي، بعد لقاء مع ممثلي شركة سيلكوم التركية ( Selkom Turkish ) المصممة لمطار الانبار الدولي، فيما أوضحت ان المطار، سيتم إنشاؤه على مساحة تقدر بثلاثة آلاف دونم في منطقة الكيلو خمسة وثلاثين غربي مدينة الرمادي، وسيخصص لنقل المسافرين، والشحن الجوي، بطاقة استيعابية تقدر بخمسمائة الف مسافر سنوياً، وسيوفر فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل”.

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