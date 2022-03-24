الثلاثي يعلن عن تحالف إنقاذ وطن : الكتلة الأكثر عدداً

أعلن التيار الصدري، أمس الأربعاء، عن تشكيل تحالف انقاذ وطن، مؤكداً أنه الكتلة النيابية الأكثر عدداً، فيما كشف عن مرشحيه لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي جمعه مع قادة التحالف الثلاثي، “نحن تحالف انقاذ الوطن الأكثر عدداً منفتحين على القوى السياسية التي نحسن الظن بها وماضين في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأضاف العذاري، أن “مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد، ومرشحنا لمنصب رئيس الوزراء هو محمد جعفر محمد باقر الصدر”.

وشدد على “إكمال المسيرة الإصلاحية للبلد وخدمة الشعب وعبر برنامج حكومي واضح وشفاف بما يضمن له كرامته وهيبته واستقلاله من دون تدخلات خارجية ليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن”.

ومضى العذاري إلى “سائلين أن يحفظ الله شعبنا الصابر المجاهد ويوحد صفوفنا بلا طائفية ولا قومية تفرقنا وبجيش قوي موحد، وشكراً لكل محبي الوطن”.

ونشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد ذلك تغريدة تابعتها (المدى)، جاء فيها “ابارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكثر عدداً والاعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال الفضاء الوطني”.

وأضاف الصدر، “فأنني اعد ذلك انجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن.. متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير”.

ويعقد مجلس النواب يوم السبت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يتطلب نصابها حضور 220 نائباً، كما يتوقع أن تشهد الجلسة تكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.

ويضم التحالف الثلاثي كل من التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى إلى التحالف الجديد.

وأعلنت العديد من القوى المستقلة في مجلس النواب أنها ستحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بنحو يضعف من حظوظ الاطار التنسيقي في تحقيق ما يسمى بالثلث المعطل.

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