الداخلية تكثّف أنشطتها الاستخبارية لمواجهة خطر الجريمة المنظمة

عدّت وزارة الداخلية الجريمة المنظمة خطراً جديداً يواجه العراق إضافة إلى الإرهاب، وتحدثت عن جهود كبيرة تبذلها القوات الأمنية في ملاحقة عصابات المخدرات والسطو المسلح والسرقة من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، مؤكدة القاء القبض على المئات من المتهمين بهذه الجرائم منذ بداية العام الحالي، فيما أفادت باستمرار عمليات التفتيش في المناطق التي تشهد باستمرار نزاعات عشائرية ونشاطا للسلاح المنفلت.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “الأجهزة الأمنية وضعت تخطيطاً ودراسة لما يواجه المجتمع العراقي في الوقت الراهن”.

وتابع المحنا، أن “الجريمة المنظمة كانت تمثل أحد أبرز هذه التهديدات سواء على صعيد تجارة المخدرات أو السطو المسلح والسرقة”.

وأشار، إلى أن “خطة تم وضعها وزعت بموجبها الأدوار، وأدت هذه الجهود إلى الإطاحة بكبار العصابات”، مبيناً ان “الجهات المختصة تتلقى المعلومات من مصادرها المختلفة وتتم الاستعانة بالقوة الماسكة بالأرض حيث يتواجد المتهمون تسهيلاً لإلقاء القبض عليهم”.

وتحدث المحنا، عن “تعاون كبير بين وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الاستخبارية بتنفيذ الواجبات الأمنية في مختلف انحاء البلاد”.

وكشف، عن “القاء القبض على المئات من المتهمين بقضايا جرائم منظمة، هذا يأتي جزءا من خطة التعامل مع هذه الشبكات التي حققت نجاحات كبيرة”.

ونوه المحنا، إلى أن “التهديدات قد اختلفت عمّا كانت عليه في السابق، فبعد أن كان الإرهاب هو الأكثر خطورة، حالياً هناك تهديدات أخرى تمثلت بالجرائم المنظمة والنزاعات العشائرية والسلاح المنفلت والجريمة الالكترونية”.

وأورد، ان “جهداً كبيراً تمارسه ملاكات وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية في الحصول على المعلومات الاستخبارية سواء في ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي بعمليات استباقية ونوعية من جهة، أو مواجهة باقي التهديدات الأمنية من جهة أخرى، فلا يوجد هناك غض للنظر عن أي نشاط مخالف للقانون”.

ولفت المحنا، إلى “عدم إمكانية القضاء التام على الجرائم وذلك في جميع دول العالم، وإنما تقليلها والسيطرة عليها وقد نجحنا في تقويض جرائم المخدرات بإلقاء القبض على تجار وموزعين ومروجين ومتعاطين”.

وشدد، على أن “العمل لوزارة الداخلية لا يقتصر على الجانب الأمني، بل هناك جانب اجتماعي يتمثل بتوعية المواطنين للإبلاغ على الجريمة وعدم الوقوع فيها”.

ومضى المحنا، إلى أن “عمليات التفتيش عن السلاح ما زالت مستمرة تستهدف المناطق التي تكثر فيها النزاعات والقضايا العشائرية، وقد نجحت القوات الأمنية في جمع حصيلة كبيرة من هذه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تصل أعدادها إلى الآلاف”.

من جانبه، يرى الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “التعامل مع الجريمة المنظمة ينبغي أن يكون وفق أسس علمية، وليس بمجرد نشر القوات في الشارع”.

وتابع الشريفي، أن “الوصول إلى تلك العصابات سواء التي تستخدم السلاح المنفلت، أو المتاجرين بالمخدرات، أو السطو المسلح، أو السرقة، يحصل من خلال وسائل التكنولوجيا بتتبع الكاميرات، وتعاون المواطن والمعلومات الاستخبارية الدقيقة”.

وأشار، إلى أن “المعلومة الاستخبارية قد تصل ولكن هناك مشكلة أخرى هي كيفية التعامل معها، والوصول إلى الهدف بأقصر الطرق ومن دون تقديم خسائر”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “العراق أمام عدد من التحديات، فهناك خطر داعش الإرهابي من جهة، إضافة إلى نشاط الجماعات الاجرامية من جهة أخرى، وهذا يتطلب أن تكون القوات الأمنية على درجة كبيرة من الحذر في التعامل مع تلك التهديدات”.

وزادت معدلات الجرائم المنظمة خلال المدة الماضية، وسجلت البعض من المحافظات العديد من النشاطات الخارجة عن القانون كانت أبرزها محافظة ميسان التي شهدت حوادث اغتيال طالت مسؤولين.

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