السعودية تتأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم “قطر 2022”

مستفيدة من خسارة أستراليا أمام اليابان بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية..

ضمن المنتخب السعودي لكرة القدم التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم قطر 2022، قبل انطلاق مباراته أمام منتخب الصين اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بعد هزيمة المنتخب الأسترالي بهدفين.

واستطاع المنتخب الياباني أن يهزم نظيره أستراليا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على ملعب واسترن سيدني، حيث أحرز الهدفين اللاعب كاورو ميتوما في الدقيقتين 89، و90 قبل نهاية المباراة، ليحسم تأهل المنتخب السعودي دون انتظار نتيجته أمام الصين في المباراة التي تقام في تمام الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد نادي الشارقة بالإمارات.

وبهذه النتيجة والوضع الحالي، يصبح اليابان في المركز الأول “مؤقتا لحين انتهاء مباراة السعودية والصين”، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل المنتخب الأخضر المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ولا ينتظر نتيجة لقائه أمام الصين، حيث إن رصيد أستراليا تجمد عند 15 نقطة، وابتعد عن الصعود تماما لكونه سيظل في المركز الثالث حتى لو فاز على اليابان في لقاء الإياب.

ويحسم المنتخب السعودي اليوم في مباراته أمام الصين المركز الذي يتأهل به إلى كأس العالم قطر 2022، حيث إنه إذا فاز على الصين في مباراتي الذهاب والإياب، سيكون متأهلًا في المركز الأول واليابان في المركز الثاني، وإذا حقق نتيجة سلبية واستطاع اليابان الفوز في اللقاء الأخير، سيصعد المنتخب الأخضر في المركز الثاني ويتأهل اليابان متصدرًا المركز الأول.

يشار إلى أن فرص منتخب الأخضر كانت قوية قبل مباريات اليوم، حيث كان يحتاج الأخضر فوزًا واحدًا فقط ليضمن التأهل بشكل رسمي إلى المونديال، وكانت هناك فرصة تعتمد على الآخرين، وهي فوز منتخب اليابان ليضمن التأهل، ويظل منتخب أستراليا في المركز الثالث ويبتعد تماما عن كأس العالم قطر 2022، ويتأهل بذلك المنتخب السعودي أيضًا بغض النظر عن نتيجته أمام الصين في الجولة الأخيرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” تضم قائمة منتخب السعودية 26 لاعبًا، وهم (محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسَّان التمبكتي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنَّام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان، صالح الشهري).

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