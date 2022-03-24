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السيد الغانمي يعقد اجتماعاً مع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين

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واصل وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي عقد سلسلة اجتماعات في مقر وزارة الهجرة والمهجرين.
 
اذ اجتمع سيادته، اليوم الأربعاء،  مع اللجنة العليا لاغاثة ودعم النازحين التي تتكون من ممثلين عن عدد من الوزارات والدوائر المعنية، حيث عقدت الجلسة ( ١٦٠) وقد جرى خلال هذا الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات والتعليمات التي من واجبها دعم النازحين في المخيمات وتلبية الاحتياجات الخاصة بهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، فضلا عن تشكيل لجنة لكتابة خطة اللجنة العليا من الوزارات ذات العلاقة.
 
كما جرى بحث جملة من المواضيع التي تخص عمل اللجنة بما ينسجم مع الواجبات والمهام المكلفة بها.
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