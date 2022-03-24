السيد الغانمي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء فروع وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظات ويوجه بجملة من التعليمات المهمة

عقد وزير الهجرة و المهجرين وكالةً السيد “عثمان الغانمي”، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعا مع مدراء فروع الوزارة في محافظات العراق بمقر الوزارة ببغداد ، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بما تبقى من الأسر النازحة في المخيمات وخارجها و الاسر العائدة الى مناطقها الاصلية، فضلا عن طرح بعض المشاكل التي تواجه العمل وإيجاد الحلول الناجعة لها والتأكيد على صيغة التعاون بين جميع الإدارات والأقسام والإلتزام بالعمل وتحديد المسؤوليات.

وأشار السيد الغانمي خلال الاجتماع الى أن الوزارة ستسخر إمكانياتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق خطتها لإنجاز مشاريعها وتخطي التحديات.

كما وجه سيادته مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالمباشرة بحل المشاكل والمعوقات التي تخص إصدار المستمسكات الثبوتية للنازحين الذين لا يمتلكون أوراقا رسمية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط