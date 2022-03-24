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العراق يحقق فوزاً مستحقاً على الإمارات ويقترب من حصد بطاقة الملحق

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تمكن المنتخب العراقي من خطف ثلاث نقاط مهمة من نظيره الإماراتي بعد تحقيق الفوز بهدف وحيد دون رد ليقترب من خطف نصف بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف وشهد الشوط عدم احتساب حكم اللقاء ركلتي جزاء واضحة للمنتخب العراقي.

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب العراقي من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب حسين علي.

ورفع العراق رصيده للنقطة 8 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الإمارات عند النقطة 9 بالمركز الثالث.

وضيف المنتخب العراقي نظيره الإماراتي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان من المفترض اقامة المباراة في ملعب المدينة الدولي في بغداد، قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بتغيير الملعب، لدواعٍ أمنية.

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