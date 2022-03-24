بريطانيا تزود أوكرانيا بحزمة جديدة من الدعم العسكري

وجاء في بيان رئاسة الوزراء البريطانية: “سيعلن رئيس الوزراء اليوم في اجتماعات الناتو ومجموعة السبعة عن حزمة دعم جديدة كبيرة لأوكرانيا. تتضمن الحزمة 25 مليون جنيه للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى 6000 صاروخ موزعة بين صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ذات قدرة انفجارية عالية”.

وتابع البيان: “سيؤكد رئيس الوزراء عن نيته العمل مع الشركاء لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، بما في ذلك الاستهداف والاستطلاع بعيد المدى، حيث يواجه الشعب الأوكراني غزوا غير مبرر”.

ومن المتوقع أن يناقش القادة في الاجتماع المقبل في بروكسل المساعدة العسكرية والدبلوماسية طويلة الأمد لأوكرانيا وتشديد الإجراءات ضد روسيا.

المصدر: “تاس”

نيرة النعيمي