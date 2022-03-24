بغداد.. اعتقال شخص يوزع “منشورات تحرض على المراجع الدينية”

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصاً يوزع “منشورات دينية” في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة امنية اعتقلت، اليوم، شخصاً (تولد 1979) يقوم بتوزيع منشورات دينية بتحريم تقليد المراجع بالقرب من جامع النداء في منطقة القاهرة ببغداد”، مشيراً إلى “تسليمه الى مركز شرطة حي القاهرة وفق اجراءات اصولية”.

على الصعيد الامني، انفجرت عبوة صوتية استهدفت منزلاً سكنياً ضمن منطقة الاعظمية ببغداد، وفق المصدر الامني ذاته الذي أشار غلى أن الانفجار أدى لأضرار مادية بعجلة صاحب المنزل دون خسائر بشرية.

وبحسب المعلومات المتوفر، فأن الحادث نتيجة خلافات عشائرية.

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