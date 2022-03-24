تحيه لكم و الى الدكتور كرار حيدر الموسوي صاحب الاطروحات و المواضيع الرائعه .

لقد اطلعت على على موضوع هولاء من قتلنا قبلا و بعد الاحتلال، حقيقتاً المعلومات الواردة جدا دقيقة و موضوع هادف كونه يفضح ما مر به هذا البلد سيئ الحظ على يد من لا يستحقون الحياة ….

استاذ كرار المحترم .. نحن عائله لدينا شهيد اعدم على يد النظام المقبور عام 1985 بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي و قتل ظباط المخابرات .. اخي الكبير بعد اكمال دراسته تم أللحاقة بالعسكرية ( الحرس الجمهوري) عام2002 و بعد اكمال ملئ الوثائق كان هناك حقل ( هل لديك شخص معدوم ) في تلك اللحظة اخي كتب ليس لدي كان كل ظنه قد اقفلت قضية عمنا الشهيد و تم نسيانها من قبل حكومة البعث بعدها بفترة و صلت الى الوحده العسكرية الاظباره الامنية الخاصه بعائلتنا من ضمنها تقارير. المخبرين و الوكلاء . حيث تم معاقبة اخي على عدم ذكر المعلومات كاملا بخصوص عمي

أثناء التحقيق مع اخي …قالو له (عجل ليش ما ذكرت عندك خاين معدوم اجابهم ما اعرف قالو له يولو اتكذبنا زين هذا كتاب من جهاز المخابرات يأكد ان المدعو (.. ) ينتمي لحزب الدعوة الايراني العميل بعدها تم سجن اخي و تعذيبه داخل الوحده و عدم تسريحه من الخدمه العسكرية ….

® استاذ كرار اظابير جهاز المخابرات اين موجودة حاليا هل تستطيعون افادتنا بذلك …. كوننا لم نستفد لا من حزب الدعوه و لا من الحزب الشيوعي تم تهميشنا قبل الاحتلال و بعد الاحتلال ……… و شكرا

اسم عمي ( الشهيد حسين احمد عباس) محمد الجواد علاوي احمد عباس

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