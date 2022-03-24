تلوث أحد أهم انهار ميسان يتسبب بأمراض فتاكة تجتاح قرى المحافظة

افاد مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، يوم الخميس، بأن امراضا خطيرة اجتاحت قرى كبيرة بقضاء الميمونة في المحافظة نتيجة تلوث المياه.

وذكر المصدر ان “نهر البتيرة الذي يغذي قرابة 200 ألف نسمة موزعة على عشرات القرى المنتشرة في الاقضية والنواحي الواقعة على ضفافه بات ملوثاً بالكامل بسبب رمي المياه الثقيلة فيه، دون أي عملية تصفية لها”.

وبين أن “الامراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بين المواطنين هي الجرب حيث تم تسجيل أكثر من 550 حالة، والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي بواقع 170‪0 حالة مرضية، فضلا عن أكثر من 3000 اصابة بالإسهال، إضافة إلى أمراض جلدية أخرى، في المناطق التي يمر بها النهر”.

وحذر المصدر، من أن “بقاء الوضع الراهن دون معالجة سريعة يعني انتشار أمراض أشد فتكاً بين المواطنين وعلى رأسها السرطان الذي قد يكون أصاب المواطنين، لكن لم يظهر بشكل رسمي حتى الآن”.

من جانبها، أوضحت الإدارة المحلية لقضاء الميمونة خطواتها بشأن إنقاذ المواطنين من هذه الكارثة البيئية التي حلت بهم.

وذكر قائممقام قضاء الميمونة، صبري الشرع، ان “مياه المجاري لم ترم مخلفاتها اليوم في نهر البتيرة وإنما منذ فترة طويلة جدا، ولكن الذي حصل مؤخرا هو أن مياه النهر انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما جعل مياه المجاري تسيطر بشكل كلي على النهر”.

وأشار إلى ان “المحافظ علي دواي وجه بشكل سريع بتغيير مجرى مياه المجاري عن طريقها الحالي وابعادها عن نهر البتيرة وانقاذ المواطنين”.

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