توضيح رسمي بشأن “برج إيفل” لنقل الطاقة في بغداد

أصدرت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، توضيحاً بشأن أبراج نقل الطاقة (ضغط عالي) المشيدة في منطقة سبع قصور ضمن العاصمة بغداد، ويظهر كأنها وضعت على شارع تمر من تحته العجلات وتحيط به المنازل.

وتناقل ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صوراً ومقاطع فيديوية، يظهر فيها مرور عجلات أسفل برج لنقل الطاقة (ضغط عالي) بقرب منازل سكنية في منطقة سبع قصور بالعاصمة بغداد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية، أن “مكان هذا البرج صحيح ونظامي، وأن نصبه ليس حديثاً، وجاء وفق ضوابط البعد والقرب من الشبكة الوطنية”.

وأضاف موسى، أن “المنازل القريبة على البرج هي المتجاوزة على الشارع وعلى محرمات البرج، حيث أن هذه المنطقة لا تحتوي على أي رصيف”، لافتا الى أن “أهالي هذه المنطقة يعلمون بالتجاوز على الخطوط الناقلة للطاقة”.

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