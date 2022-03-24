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زيلينسكي يطلب من الناتو منح اوكرانيا مقاتلات ودبابات وأنظمة دفاع جوي

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Prime Minister Denys Shmygal attend a meeting with Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki and Deputy Prime Minister Jaroslaw Kaczynski, Czech Prime Minister Petr Fiala and Slovenian Prime Minister Janez Jansa in Kyiv, Ukraine March 15, 2022. (Reuters)

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقاتلات ودبابات وأنظمة دفاع جوي أفضل وأسلحة مضادة للسفن، لمساعدة بلاده على التصدي للهجوم الروسي.

وناشد زيلينسكي في خطاب مصور مسبقا موجه لقمة حلف الأطلسي، الخميس، قادة الحلف زيادة الدعم العسكري المقدم لبلاده في مواجهة القوات الروسية، محذرا من أن “هدفها المقبل سيكون أعضاء بالحلف في شرق أوروبا مثل بولندا”.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا “تريد المضي أكثر. ضد أعضاء شرقيين بحلف شمال الأطلسي. دول البلطيق. وبولندا بكل تأكيد”.

وتابع: “لكن حلف شمال الأطلسي لم يظهر بعد ما بمقدوره أن يفعله لإنقاذ الناس”.

كما اتهم الرئيس الأوكراني روسيا باستخدام قنابل الفسفور في الحرب الدائرة منذ شهر، لكنه لم يذكر أدلة.

وفي كلمة أخرى لأعضاء البرلمان السويدي عبر الفيديو، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تحارب من أجل أمن أوروبا بأكملها، وينبغي أن تحصل على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “لا نحارب من أجل شعب أوكرانيا فقط، لكن من أجل أمن أوروبا، وقد أظهرنا أننا نستحق العضوية الكامل في الاتحاد الأوروبي”.

ودعا زيلينسكي السويد إلى المساعدة في إعادة بناء بلاده، قائلا: “شهر مر الآن. لم نشهد تدميرا بهذا الحجم منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “انظروا فقط إلى ما فعله الجيش الروسي ببلدنا. شهر من القصف على غرار ما شهدناه في سوريا. 10 ملايين شخص نزحوا”.

ودق زيلينسكي، الذي تحدث من خلال مترجم، ناقوس الخطر بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية والكيمياوية.

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