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قتيل وجرحى بنزاع عشائري مسلح جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بنزاع عشائري مسلح في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان

وقال المصدر إن القوات الأمنية تدخلت وأنهت النزاع، وقامت بغلق مداخل ومخارج القضاء بهدف البحث عن مفتعلي النزاع واعتقالهم.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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