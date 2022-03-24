من شمال سوريا إلى كردستان العراق.. “الأسايش” تضبط نصف طن كبتاغون

صورة عامة لـ”مسرح الجريمة” في القامشلي

وتمّت مصادرة الحبوب المخدرة، وفق المصدر نفسه، في مستودع في القامشلي. وكان يفترض أن يتم تهريبها إلى كردستان العراق، لكن ليس واضحاً ما إذا كان العراق هو وجهتها النهائية.

وصادرت قوى الأمن الكردية مراراً كميات محدودة من حبوب الكبتاغون، غالباً ما تكون آتية من مناطق سيطرة قوات النظام أو الفصائل المعارضة، وفق المسؤول الأمني.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مصادرة شحنات عدة من حبوب الكبتاغون.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.

كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون تم ضبطها

وفي المقابل، تُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون، التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع. ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة”، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

ووفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس، تمت مصادرة 47 مليون حبة كبتاغون على الأقل في المنطقة منذ بداية العام الحالي وحده.