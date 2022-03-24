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انطلاق القمة الاستثنائية لقادة دول “الناتو”

بالتزامن مع مرور شهر على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، يعقد قادة دول حلف شمال الأطلسي الـ “ناتو” اجتماعا استثنائيا  اليوم الخميس (24 آذار 2022)، في مدينة بروكسل، لمناقشة وضع الحرب.
والتقى 30 قائداً من الدول الأعضاء في الناتو بالعاصمة البلجيكية، لمناقشة الأوضاع الراهنة في أوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي على البلد، وسياسة الناتو في أوروبا الشرقية على المدى البعيد.
والتقط القادة المجتمعون صورة تذكارية قبيل عقد الاجتماع، كما ناقشوا في لقاءات ثنائية التطورات بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه سيقرر في هذا الاجتماع ما إذا كان سيرسل المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا وزيادة قوة الحلف في أوروبا الشرقية، في حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيزيد الضغط يفرض مزيداً من العقوبات على روسيا.

أردوغان يشارك في صورة تذكارية مع زعماء "الناتو" 24-03-2022 2

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