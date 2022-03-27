شرطة البصرة تمنع كادر “هنا البصرة” من تغطية حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود

27/3/2022 منعت عناصر من شرطة البصرة مراسل ومصور مؤسسة “هنا البصرة” من تغطية حملة رفع التجاوزات في شارع الوفود وسط المحافظة، صباح اليوم الاحد. وعملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من مدير اذاعة “هنا البصرة” فيصل بنوان ان القوة المرافقة للجنة رفع التجاوزات في البصرة منعت مراسلهم، منتظر العبادي مع المصور صفاء حسين، اثناء تغطية حملة رفع التجاوزات، الامر الذي اضطر الكادر الى ايقاف التصوير، ومغادرة الموقع على الفور.

ونشر شريط فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه لحظة منع ضابط امن مع عناصر من الشرطة، وحالة تدافعهم الكادر لايقاف التغطية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين تصرفات القوات الامنية في البصرة لمنع الكادر وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وتجدد الجمعية مطالبتها للاجهزة الامنية في البصرة الى الكف عن منع الصحفيين من اداء مهامهم، وفسح المجال لهم بدلا من فرض التضييق، واستخدام العنف ضدهم، لثنيهم عن اداء واجباتهم الصحفية، وتدعو الى ضرورة الالتزام بالدستور.

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