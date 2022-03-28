أنتم..همج رعاع وسقط المتاع؟

جوانرو

اليوم للمرة الثانية هجم سفلة القوم على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد ونهبوا ممتلكاته ومن ثم أحرقوه بذريعة واهية إلا وهي أن أحد من أعضاء البارتي الـ(پارتی) مس بكلام ما الصنم الأعجمي المدعو علي سيستاني، ذلك الهرم البالغ من العمر أرذله القابع في إحدى الغرف المظلمة في إحدى سراديب – غرفة تحت الأرض- النجف. نتساءل، يا ترى أين إدعاءكم الكاذب أن يهودياً كان يمس النبي محمد بكلام بذيء وبأعمال وتصرفات مشينة، كوضعه يومياً النفايات أمام منزله، لكن رغم كل هذا الاستفزاز والأعمال غير اللائقة من قبل اليهودي الوهمي لم يتعرض له النبي محمد؟ وفي إحدى الأيام لم يشاهد النفايات أمام منزله سأل عن السبب قالوا له أن اليهودي مريض، فقام النبي محمد بزيارته إلى بيته ويسأل عن صحته إلى آخر الرواية.. . السؤال هنا:هل أن هذا الذي يدعى علي سيستاني أقدس عندكم يا عباد القبور من النبي محمد؟؟!!.

فليشاهد العالم أجمع، كيف أن الشعب الكوردي العريق وأحزابه وقياداته الحكيمة يتصرف في مثل هذه الحالات بحكمة وروية لمواجهة هكذا أعمال وحشية جبانة غير مسئولة. فليتمعنوا وينظروا، ألا توجد في العاصمة أربيل والمدن الكوردستانية الأخرى العديد من مكاتب ومقرات الأحزاب الشيعة وحسينية وسط مدينة السليمانية، لكن لم يقم الكورد يوما ما بحرقها انتقاماً لما تفعله الأيادي الآثمة في بغداد ضد المقرات والبعثات الكوردستانية، أن دل هذا على شيء إنما يدل على تحضر وإنسانية هذا الشعب العريق، وحنكة ورباطة الجأش والرصانة والاتزان عند قياداته وأحزابه دون استثناء.

يا عرب في العراق، بسنتكم وشيعتكم يجب أن تعرفوا جيداً أن التاريخ جاوزكم، لأنكم أناس متخلفون، يوجد خلل في تكوينكم الخَلقي، لقد أثبتم على مدى قرن من الزمن لشعوب العالم أجمع أنكم لستم أهلاً لقيادة الدول، فقط تجيدون النهب والسلب والسرقة ومتعة الرضيعة والتفخيذ وإتيان المرأة من دبرها وإلى ما هناك من أعمال مشينة وحقيرة يندى لها جبين الإنسان المتحضر.

يا شيعة علي، كما تسمون أنفسك، لن تنالوا البِر (جنة) لأنكم أناس كذابون دجالون ذو أوجه متعددة، فلذا شكت منكم أئمتكم، أولها علي بن أبي طالب الذي قال عنكم بعربية فصيحة فيها قوة البلاغة: يا أشباه الرجال. إن هذا الكلام الجارح يقال للذكر الذي لا يتصف بالرجولة. وقال عنكم: حلوم الأطفال. أي غير ناضجين تحلمون كالأطفال السذج. وقال عنهم: قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً. هذا كلام صدر من الذي قال عنه نبي هذه الأمة: يا علي، كذب من زعم إنه يحبني ويبغضك، يا علي من أحبك فقد أحبني، ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضك فقد أبغضني ومن

أبغضني أبغضه الله أدخله النار. وأنتم يا أحفاد العلقمي أحفاد أولئك الذين أبغضوا عليا فلذا تحرم عليكم الجنة.

أنتم يا شيعة نهبتم أموال إمامكم الثاني الحسن بن علي فكيف لا تنهبوا مقر البارتي؟. هذا هو المعصوم يقول عنكم: أرى والله أن معاوية خير لي من هؤلاء – الشيعة- يزعمون أنهم لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي، والله لئن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وأومن به في أهلي، خير من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي.

إمام آخر ألا وهو الإمام الثالث الحسين بن علي هو الآخر لم ترحموه وهو في عقر دياركم فكيف ترحمون البارتي ولا تعتدوا على ممتلكاته. يقول الإمام الحسين موجهاً كلامه للشيعة: تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم حين استصرختمونا ولهين، فأصرخناكم موجفين، فشحذتم علينا سيفاً كان في أيدينا، وحمشتم علينا ناراً أضرمناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم إلباً على أوليائكم إلخ. وهكذا غضب عليكم المعصومون كالإمام الباقر، والإمام موسى ابن جعفر وآخرون من الأئمة من آل بيت النبوة.

هذا هو أنتم، لن تنالوا البِر مهما فعلتم، لأن أئمتكم الذين تضعونهم فوق مواضع الأنبياء غضبت عليكم ودعت ربها عليكم أن تنتقم منكم، وكانت أدعيتهم مستجابة، فلذا لن ولم ولا تفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة ومصيركم الدرك الأسفل في نار جهنم خالدين فيها أبدا.

28 03 2022

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