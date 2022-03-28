أهلاً سمسم يطرح شخصية جديدة بكرسي متحرّك لتعزيز مبدأ الاندماج واللطف بين الأطفال

أهلاً سمسم يطرح شخصية جديدة في الموسم الخامس ويركز على اللطف تجاه النفس وتجاه الآخرين

تعزز الشخصية الجديدة أميرة تركيز البرنامج على الإدماج والتعلم الاجتماعي والعاطفي

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(28 مارس/ آذار، 2022 – عمان، الأردن) – مع بداية الشهر الكريم يعود “أهلاً سمسم”، برنامج الأطفال الحائز على جوائز والذي يقدمه مبتكرو “إفتح يا سمسم” وبرامج “سسمي ستريت” (Sesame Street) حول العالم، إلى الشاشة في موسم جديد ومع شخصية جديدة باسم أميرة.

أميرة فتاة ذكية وفضولية تبلغ من العمر ثماني سنوات، وهي شغوفة بالعلوم وكرة السلة. تستخدم أميرة كرسيها المتحرك أو عكازاتها أرجوانية اللون لتتجوّل في الحيّ وذلك بسبب إصابة في النخاع الشوكي. أميرة هي الممثلة الكوميدية المفضلة لدى الجميع، وروح الدعابة التي تتمتع بها تخدمها لتكون قائدة بالفطرة، شخصيتها مشرقة وبشوشة، ودائماً ما تشجع الآخرين. أحياناً، تنغمس أميرة في أفكارها لدرجة أنها تنسى ملاحظة أفكار الآخرين، لكنها تتذكر دائماً أن اللعب والتعلم يكونان أكثر متعة عندما تتضمن أفكار أصدقائها أيضاً.

تعرّف على أميرة وشخصيتها المرحة.

يأتي إطلاق شخصية أميرة في الموسم الخامس من أهلاً سمسم، ليعزز تركيز البرنامج على المهارات الاجتماعية والعاطفية المتمثلة هذا الموسم في اللطف تجاه الذات وتجاه الآخرين، ويتزامن إطلاق الموسم مع بداية شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والعطف. تنضم أميرة إلى أصدقاء أهلاً سمسم المحبوبين بسمة، وجاد، ومعزوزة، في مغامرات شيّقة جنباً إلى جنب مع أصدقائهم المألوفين إلمو، وكعكي وغرغور. خلال الحلقات تتعلّم شخصيات أهلاً سمسم اجتياز العقبات، وتتعرّف على مبدأ الاحترام المتبادل واللطف من خلال اللعب. تساعد دمى أهلاً سمسم المشاهدين الصغار على زيادة ثقتهم بأنفسهم وتعزيز مرونتهم في مواجهة تقلبات الحياة.

ويقول سكوت كاميرون، رئيس الإنتاج الدولي لدى ورشة سمسم: “تواصل أميرة تاريخ ورشة سمسم الطويل في إنشاء شخصيات متنوعة يمكن للأطفال في جميع أنحاء العالم التآلف معها، نتطلّع بشوق إلى إطلاق هذه الشخصية المفعمة بالحيوية وضمها إلى فريقنا المحبوب من دمى سمسم المتحركة”. “عملنا على تطوير شخصية أميرة على أكثر من عامين، وقد تم تصميمها بتوجيه من مستشاري الإدماج الذين ساعدوا في ضمان أن هويتها وحركاتها ومعداتها تمثل الإعاقة بطريقة صحيحة.”

وأضاف: “منذ انضمامها إلى عائلة أهلاً سمسم باتت أميرة من الشخصيات المفضلة لكتّاب البرنامج بسبب ذكائها وروح الدعابة العالية لديها، وإننا على يقين من أنها ستلهم المشاهدين الصغار ليكونوا فضوليين وواثقين.”

بالإضافة إلى تقديم نماذج عن أهمية تقدير الأطفال لذواتهم وللآخرين، ستتضمن حلقات الموسم الخامس فقرات متنوعة تشمل أساسيات القراءة والحساب و”اعملها بنفسك” DIY، Do It Yourself، والكثر من فقرات الدمى المتحركة والأطفال، كلّ ذلك ضمن إطار مليء بالكثير من المرح والضحك والتعلم.

ومن جانبه يقول خالد حداد، المنتج التنفيذي لـ “أهلاً سمسم”: لقد كانت رؤية أميرة تتجلى كشخصية فريدة وجديد في الحيّ وفي استوديوهات أهلاً سمسم أمر رائع لفريق العمل بأكمله، إن إضافة أميرة إلى شخصيات أهلاً سمسم أميرة تعزز إحدى الرسائل الرئيسية لهذا الموسم والمتمثلة في اللطف تجاه الذات وتجاه الآخرين.”

وأضاف: “دائماً ما يكون تقديم شخصية جديدة أمر شيق للغاية، إلا أن لإضافة شخصية أميرة نكهة خاصة حيث أنها تأتي لتؤكد على مبدأ الاندماج وتمثيل مختلف الفئات المجتمعية في أهلاً سمسم كبرنامج تلفزيوني، وخدمات مباشرة.”

تمّ إنتاج “أهلاً سمسم” في عمّان بالتعاون مع مؤسّسة “روّاد الأردن” (Jordan Pioneers)، على يد فريق من الكتّاب والمنتجين والفنانين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ينضم “أهلاً سمسم” إلى سلسلة طويلة من العروض التعليمية الرائدة باللغة العربية المقدمة من “ورشة سمسم” (Sesame Workshop).

منذ إطلاقه في فبراير 2020، حصد أهلاً سمسم على نسبة مشاهدة فاقت الـ 17 مليون طفل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد فاز البرنامج بجائزة 2022 Anthem الذهبية للمشاريع الخاصة في العمل والخدمات الإنسانية، وتم ترشيحه لجائزة Emmy الدولية لعام 2021 عن حلقة ” ذكريات قديمة”.

“أهلاً سمسم” أكثر من مجرّد برنامج تلفزيوني، حيث أنه جزء من مبادرة إنسانية أوسع تحمل الاسم ذاته. وهي شراكة بين مؤسسة “ورشة سمسم” (Sesame Workshop) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وتوفر المبادرة التعليم المبكر والرعاية للأطفال ومقدمي الرعاية المتضررين من الصراعات والأزمات. تقدم مبادرة “أهلاً سمسم” دروساً واستراتيجيات ملموسة تشكل أساساً تنموياً مهماً لكافة الأطفال الصغار، وخاصة أولئك الذين عانوا من التجارب السلبية كصدمات النزوح. من خلال برنامج أهلاً سمسم التلفزيوني، والخدمات المباشرة، تصل موارد أهلاً سمسم التعليمية الحيوية التي يحتاجها الأطفال والعائلات في العراق والأردن ولبنان وسوريا.

القنوات وأوقات العرض:

بدءاً من الأول من رمضان، سيبثّ الموسم الخامس من “أهلاً سمسم” يومياً على MBC3 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

هذا وستتوفر حلقات أهلاً سمسم على مجموعة متنوعة من المحطات التلفزيونية الإقليمية والوطنية بما في ذلك قناة روتانا كيدز وسات 7، وقناة رؤيا وتلفزيون الأردن في الأردن، ونور سات في لبنان، وقناة السومرية و UTVفي العراق. علاوة على ذلك، ستتوفر الحلقات الكاملة ومحتوى إضافي على صفحة “أهلاً سمسم” على يوتيوب. ولمزيد من مقاطع الفيديو، وقصص الأطفال، والبطاقات التعليمية، وأوراق العمل وغيرها، الرجاء زيارة صفحة “أهلاً سمسم” على الإنترنت www.ahlansimsim.org.

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حول برنامج “أهلاً سمسم”:

“أهلاً سمسم” هو نسخة متحدثة باللغة العربية من برامج “سسمي ستريت”. يتابع البرنامج مغامرات بسمة وجاد، وهما صديقان مقربان يستكشفان عالمهما. تضم كل حلقة دمى متحركة محبَّبة، وشخصيات موثوقة، راشدة ومتحرّكة، تُساعد شخصياتنا على تحديد الأهداف والمثابرة والشعور بالإيجابية والثقة، وذلك ضمن إطار مليء بالكثير من المرح والضحك والتعلم. تتوفر المزيد من المعلومات عبر www.ahlansimsim.org.

حول مؤسسة “ورشة سمسم”:

مؤسسة “ورشة سمسم” (Sesame Workshop) هي المنظمة التعليمية غير الربحية الداعمة لمبادرة “سسمي ستريت” (Sesame Street)، والتي تصل إلى ملايين الأطفال منذ عام .1969 تتمثل مهمة “ورشة سمسم” وهي قوة مبتكرة للتغير، في مساعدة الأطفال في كل مكان على النمو ليصبحوا أكثر ذكاءً، وقوةً، ولطفاً. تنشط “ورشة سمسم” في أكثر من 150 دولة لتخدم الأطفال المستضعفين عبر مجموعة متنوعة من المنصات، ومناهج التعليم الدراسية، وبرامج التأثير الاجتماعي الحاصلة على تمويل من التبرعات الخيرية. ترتكز كافة هذه الخدمات والبرامج على البحوث لتحاكي احتياجات المجتمعات المحلية والبلدان التي تخدمها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.sesameworkshop.org.

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رندة كمال [email protected]

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