الإطار يجتمع بالتزامن مع “محاولات إيرانية” لاحتواء الخلاف

عقدت قوى الإطار التنسيقي، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، لبحث ملفات سياسية، وذلك بالتزامن مع محاولات شخصيات إيرانية طرح مبادرة لاحتواء الخلاف الشيعي.

وقال مصدر في الإطار إن الاجتماع يعقد بمنزل هادي العامري، لمناقشة آخر التطورات من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في الوقت نفسه أن شخصيات ايرانية تجري اتصالات مع طرفي المعسكرين “انقاذ وطن” والإطار التنسيقي، بهدف تقريب وجهات النظر قبل عقد جلسة البرلمان يوم الاربعاء المقبل.

وبين أن تلك الشخصيات طرحت مبادرة، بهدف دفع الاطراف الى اعادة الحوار والتفاوض.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع أن ثلاثة قيادات بارزة في الاطار التنسيقي تقود مبادرة الامتار الاخيرة تم تقديمها للكتلة الصدرية لإعادة النظر بموضوعة الكتلة الاكبر، لكنهم لم يتحصلوا على إجابة بعد من الصدر بخصوصها”.

ويرفض الصدر محاولات الإطار التنسيقي لتكوين الكتلة الأكبر عبر تحالف شيعي، ويقود محاولات تشكيل الحكومة عبر تحالف أعلن عنه بمسمى “انقاذ وطن” مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة.

وفشل مجلس النواب أمس السبت بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة من أكثر من 125 نائباً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.