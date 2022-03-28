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الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي بمزيد من  الحزن والاسي الفقيه الاستاذ رجائي عطية…

الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي بمزيد من  الحزن والاسي الفقيه القانوني القدير الاستاذ رجائي عطية نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين العرب
    ينعي الاتحاد العام للصحفيين العرب بمزيد من الحزن والاسي الفقيه القانوني القدير والمفكر الاعلامي الكبير  نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم .
       قضي المرحوم المستشار رجائي عطية عقود من العطاء فى مجالات شتي اثري خلالها المشهد النقابي والقانوني والمكتبة القانونية والاسلامية والعربية ، كما كان كاتبا لامعا يداوم على كتابة مقاله الاسبوعي في صحيفة الاهرام  .
        لقي المرحوم وجه ربه وهو يؤدي دوره المقدس في اقامة حقوق الدفاع مترافعا عن احد موكيليه داخل محراب العدالة في قاعة محكمة جنايات الجيزة .
      والاتحاد العام يتقدم بخالص العزاء الي اسرة الفقيد الراحل واعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين واعضاء اتحاد المحامين العرب بخالص العزاء وخالص الدعاء بالصبر والسلوان .     الامين العام                                       رئيس الاتحاد
    خالد ميري                                       مؤيد اللامي
تحريرا : 26/3/2022
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