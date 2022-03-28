الاجتماع الثالث والثلاثون للجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية

أبوظبي في 27 مارس 2022

بيان صحفي

اختتمت الجمعية العمومية لبرنامج تمويل التجارة العربية إجراءات اجتماعها الثالث والثلاثون.

تمت موافاة المساهمين بتقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية حيث تم فيه استعراض منجزات البرنامج خلال عام 2021 مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للتسهيلات التي منحها البرنامج خلال العام 2021 بلغت حوالي (1,012) مليون دولار أمريكي، كما تم تعيين وكالتين وطنيتين جديدتين خلال عام 2021 ليصل عدد الوكالات الوطنية المعتمدة في عشرين دولة عربية وخمس أقطار أجنبية ليصبح (217) وكالة وطنية كما في نهاية العام، كما أحيطت الجمعية علماً بتوجهات عمل البرنامج للمرحلة القادمة.

اعتمدت الجمعية العمومية البيانات المالية الختامية المدققة والتقرير السنوي للبرنامج عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما قررت الجمعية العمومية توزيع حصص أرباح نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات البرنامج كما في 31 ديسمبر 2021، تمثل حوالي 61% من صافي الدخل للعام 2021.

ختاماً، عبرت الجمعية العمومية عن عميق شكرها وخالص تقديرها لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظهم الله، على استضافة مقر البرنامج، وعلى الرعاية الكريمة التي يلقاها البرنامج ومنسوبيه، الأمر الذي يساهم في تسهيل أداء مهامهم بكفاءة ويسر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط