العمليات المشتركة: عززنا الحدود مع سوريا بوسائل فنية ترصد المتسللين

أكدت قيادة العمليات المشتركة وجود تعاون مع دول الجوار على صعيد مكافحة الإرهاب، فيما تحدثت عن تحصين الحدود مع سوريا بمختلف الأجهزة الفنية لملاحقة المتسللين ومنع دخولهم إلى الأراضي العراقية.

يأتي ذلك في وقت، قلّل خبير أمني من قدرات تنظيم داعش الإرهابي في الوقت الحالي، مؤكداً أن المنضوين له يشكلون جماعات جوالة تكون عرضة للاستهداف بمجرد رصدها من قبل الأجهزة الاستخبارية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن “تأمين الحدود بين العراق وسوريا تضمن أجهزة فنية، ومعدات، وابراج مراقبة ذكية، وتعزيز بقطاعات أمنية، وخطوط دفاعية”.

وأضاف الخفاجي، أن “هناك تبادلا للمعلومات وتنسيقا عاليا بين العراق وجميع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأشار، إلى أن “القوات الأمنية تمكنت من رصد حركة الارهابيين عبر الكاميرات الحرارية وأصبحنا بدرجة عالية من القدرة لمنع اي خرق او تسلل باتجاه حدودنا من كافة الاتجاهات”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “الكاميرات في الحدود باتت تؤمن المعلومات الاستخباراتية للقوات الامنية وتعطي موقفاً امنياً دقيقاً وتعمل بشكل ممتاز مع قطعاتنا”.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني أحمد الشريفي في تصريحات إلى (المدى)، أن “تنظيم داعش كان قد غيّر من تكتيك المعركة وفتح جبهة تمتاز بقضيتين تمثل غاية في التعقيد بالنسبة إلينا”.

وتابع الشريفي، أن “القضية الأولى تتمثل بطول الجبهة الميدانية التي تتجاوز 500 كم ابتداءً من خط التماس مع الحدود السورية، مروراً بمحافظتي نينوى وكركوك ومن ثم صلاح الدين وصولاً إلى ديالى”.

وأشار، إلى أن “الموضوع الثاني هو تعقيد جغرافية هذه المنطقة، التي قد يستغلها الإرهاب في القيام بحروب جبلية أو مستنقعات وبالتالي فأن التهديد فيها يعتبر كبيراً للغاية”.

وأورد الشريفي، أن على “قواتنا في ظل تلك الخطط أن تحقق عمليات استباقية من خلال الاعتماد على المعلومة الاستخبارية والاستعانة بسلاح الجو وتنفيذ الهجمات بنحو دقيق كلف التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة”.

ويواصل، أن “الهجمات الاستباقية لقواتنا الأمنية لا يمكن أن تنجح إلا بقراءة واضحة للميدان وبشكل جيد وتنسيق بين الصنوف البرية والجوية لتحقيق النتائج”.

ويجد الشريفي، أن “التحدي مازال موجوداً ولكن ليس بنفس الخطورة، لاسيما مع استمرار جهود قواتنا الأمنية في تأمين الحدود والاستعانة بوسائل فنية تتعقب المتسللين”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “التنظيم الإرهابي قد تناقص عدد المنضوين له، وتحول من جيش جوال إلى جماعات جوالة التي بمجرد أن يتم رصدها بالجهد الاستخباري يمكن القضاء عليها بسهولة في ظل الهيمنة الواضحة لقواتنا المسلحة”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، عن نجاح القوات الأمنية في الحد من تسلل الإرهابيين عبر الحدود، فيما أشارت الى انخفاض العمليات الإرهابية لأقل من النصف، مشددة على أن القوات الأمنية استخدمت أسلوباً وتكتيكاً جديدين في الجهد الاستخباري والأمني والفني، يعتمد على المعلومات الاستخبارية في توجيه ضربات جوية من قبل سلاح الجو، فيما نوهت إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن قتل قادة الإرهابيين من الخط الأول، ومطاردة مفارز الإرهابيين وقتل عناصرها وإلقاء القبض عليهم.

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