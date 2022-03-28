المواقع الأثرية والسياحية تستقبل نحو 140 ألف سائح أجنبي خلال عامين

كشفت إحصاءات عن دخول نحو 140 ألف سائح أجنبي إلى العراق خلال العامين الماضيين، وفيما تسعى الجهات الرسمية إلى النهوض بالمواقع الاثرية بغية جذب المزيد، ما تزال البنى التحتية تشكل العائق الأبرز أمام هذه الجهود.

وذكر تقرير لوكالة فرانس برس تابعته (المدى)، أن “الأميركية إليانا أوفاييه وقفت لالتقاط صورة أمام بوابة عشتار في موقع بابل الأثري العريق في وسط العراق، مع 14 سائحاً أجنبيا من بين كثيرين بدأوا بالتوافد إلى بلد فتح للتوّ أبوابه أمام العالم”.

وأضاف التقرير، ان “تأشيرة الدخول باتت تمنح قبل عام عند الوصول الى بغداد للعديد من الجنسيات الأجنبية، بعد عزلة عقود فرضتها الحروب، أنست العالم مواقعه الأثرية الهامة المدرج بعضها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي تنافس دولا مثل مصر وسوريا والأردن”.

وأشار، إلى أن “البعض من السياح يأتي بشكل فردي بينهم صانعو محتوى يستكشفون البلاد وينشرون على “يوتيوب” فيديوهات عن الطعام والسكان والآثار لعشرات الآلاف من متابعيهم، فيما يأتي آخرون ضمن مجموعات سياحية مع شركات محلية خاصة تنظم جولات من بغداد إلى البصرة جنوباً ثم الموصل شمالاً”.

عدا السياحة الدينية التي تعاني من المشاكل نفسها، يؤكد التقرير، ان “القطاع جديد نسبياً على البلاد ولا يزال يفتقر للتنظيم والتمويل والبنى التحتية اللازمة واهتمام الحكومة، كما يقول أصحاب شركات خاصة يجهدون بشكل ذاتي لجذب السياح”.

وبحسب إليانا المقيمة في كاليفورنيا والتي تجول العراق مع شركة فقد ذكرت أنها كانت “تحلم بزيارة العراق منذ أن تلقّت عنه دروساً في تاريخ الفنون قبل 20 عاماً”.

وأضافت، “حين علمت أنه بإمكاننا الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول، جئت حالما استطعت (…) أنا متحمسة لأرى كل ما يرتبط بمهد الحضارات”.

وأردف التقرير، أن “بابل التي تحولت إلى قاعدة عسكرية للتحالف الدولي إبان حرب عام 2003، لا تزال تحمل ندوب الماضي، وكأنها لم تعتد على الزوار، ويبدو الموقع مهجوراً. الأعشاب تتصاعد من بعض التفسخات في الأرض والمقاعد المتهالكة المخصصة لجلوس الزوار”.

ويسترسل، أن “أعمال بناء وصيانة، في الجهة الأخرى من الموقع ظاهرة من خلال عمال بخوذ صفراء وسترات فوسفورية، يحضّرون قطعاً حديدية وإسمنتية، والنفايات تتراكم في الأرجاء، الأعشاب البرية والأشواك عرّشت على بعض جدران المدينة الأثرية”.

وتابع التقرير، أن “العراقيين أصبحوا في عزلة تامة عن العالم، في تسعينيات القرن الماضي في زمن الحصار والعقوبات الدولية، ولم تنكسر هذه العزلة بعد العام 2003 وإسقاط نظام صدام، فقد تلتها سلسلة من الحروب، جعلت صورة العراق في العالم تقتصر على مشاهد الدمار”.

وشدد، على أن “العديد من الحكومات الغربية لا تزال رسمياً تحذّر رعاياها من السفر إلى العراق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا التي يشير موقع وزارة خارجيتها إلى الخطر الإرهابي وخطر الخطف”، لكنه نوه إلى أن “بغداد تسعى إلى الإقلاع بقطاعها السياحي رغم تحدي النقص في البنى التحتية”.

وذكر، أن “العام الماضي شهد دخول أكثر من 107 آلاف سائح العراق، بينهم أكثر من 300 من فرنسا والنرويج وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتركيا غيرها، مقابل نحو 30 ألفاً في 2020”.

وتحدث التقرير عن “عمل تدريجي على ترميم مواقعه الأثرية، فقد أعيد تجديد شارع المتنبي في بغداد بمبادرة مصارف خاصة، أما الشارع الموازي له، شارع الرشيد الذي يحمل الأهمية التاريخية نفسها في قلب المدينة القديمة، فهو عبارة عن ركام ونفايات”.

ويسترسل، أن “بيوت بغداد القديمة المشيّدة بالطوب العراقي الأصفر متهالكة في معظمها ومعرّضة للانهيار، فيما فتح المتحف الوطني في بغداد أبوابه أيضاً في آذار بعدما كان مغلقاً لثلاث سنوات، كما ينوي العراق افتتاح أكثر من متحف جديد”.

وأفاد التقرير، بأن “مدينة أور الأثرية الواقعة في جنوبي العراق حيث صلى البابا فرنسيس العام الماضي، طالتها حملة الترميم لمناسبة الزيارة فقط، أما نينوى فقد دمر تنظيم داعش الإرهابي العديد من المواقع المهمة”.

وتابع ايضاً، “هيئة السياحة تسعى إلى تأهيل المواقع الأثرية سياحياً، كإنشاء محطات استراحة، من ضمن أهداف أخرى”.

وانتهى التقرير، إلى أن “غياب البنى التحتية والخدمات والتنظيم يبقى عائقاً بالنسبة لمن يود فتح شركة للسياحة”.

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