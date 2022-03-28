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بسبب “تغريدة”.. إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

28 مارس 2022
جانب من احراق المقر
جانب من احراق المقر

أحرق متظاهرون مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، الأحد، تنديدا بما قالوا إنه “إساءة” عضو في الحزب للمرجعية الدينية الشيعية، وفق مراسل “الحرة”.

وأفاد مصدر أمني  بـ “اقتحام مقر الحزب الكردستاني في الكرادة من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه”.

وأضاف المصدر للموقع أن “القوات الأمنية تدخلت في محاولة لإخماد النيران التي اندلعت داخل المقر”.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت قناة “الحرة” على نسخة منها قيام متظاهرين بحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد وصور لقادة سياسيين أكراد يمثلون الحزب “تنديدا بتغريدة للأكاديمي الكردي نايف كردستاني الذي أساء فيها للمرجعية الدينية في النجف والمرجع الديني الشيعي، علي السيستاني”، على حد قولهم.

وكان الحزب الديمقراطي  الكردستاني نفى في بيان رسمي أن يكون نايف كردستاني ضمن أعضائه في الحزب

وجاء في تغريدة، نايف كردستاني، أنه يدعم “المرجعية العربية” مقابل المرجعيات الأخرى. وتراجع كردستاني عن تغريدته قائلا إنه كان يقصد منها “دعم مقتدى الصدر، في الخلافات التي تشهدها العملية السياسية العراقية حاليا مقابل أتباع المرجعيات الأخرى غير العراقية”.

ويظهر في فيديو عملية الإحراق، التي طالت أيضا صور رموز سياسية كردية، المتظاهرون وهم يهتفون تأييدا لمرجعية السيستاني في العراق.

الحرة – واشنطن
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