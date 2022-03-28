سعي لسن قانون بديل عن الموازنة يحرّك المشاريع ويوفر الأمن الغذائي

يسعى البرلمان لسن قانون استثنائي يعالج تأخر الموازنة، ويتضمن مواد تواجه الازمة المالية وتوفير الأمن الغذائي إضافة إلى مشاريع جديدة.

ولم تنجح الحكومة الحالية في تقديم قانون الموازنة قبل تحولها إلى تصريف مهام يومية بإجراء الانتخابات المبكرة، ما جعل حظوظ إقرارها خلال العام الحالي ضعيفة للغاية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب تلقته (المدى)، فإن «البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمحال من الحكومة».

وتابع البيان، أن «القانون هدفه تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي وخلق فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية».

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، إن «العراق يعيش في ظروف طارئة تتمثل بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص الموجود في الأسواق وديون الفلاحين المستحقة بذمة الدولة».

وأضاف أنطون، أن «انتظار إقرار الموازنة هو أمر غير ممكن في الوقت الراهن، لأن قانونها بحاجة إلى وقت كبير في حين لم يجتز مجلس النواب لغاية الآن حاجز اختيار رئيس الجمهورية، ومن بعد انتخابه ينبغي أن يتم تشكيل الحكومة التي تتولى عملية تقديم مشروع قانون الموازنة».

وأشار، إلى أن «البرلمان بدأ بمناقشة قانون استثنائي لمعالجة عدم تشريع الموازنة، وقام بتشكيل اللجنة المالية من 12 عضواً بأمل أن يزداد عددها إلى 21 عضواً اليوم الاثنين».

ولفت أنطون، إلى أن «انتظار الموازنة يعني أننا نعقّد المشكلة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن الحلول المطروحة هي اللجوء للاستيراد، وبالتالي سنكون أمام قانون طارئ».

وبيّن، أن «آثار القانون بعد اقراره سوف تنتهي بالتصويت على الموازنة، كونه وضع لمعالجة المشكلات التي نتجت عن تأخر وصول الموازنة إلى مجلس النواب».

وشدّد أنطون، على أن «قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل عالج موضوع تأخر إقرار الموازنة، من خلال الاعتماد على تخصيصات العام الماضي، ولكن ذلك سوف يقتصر على توزيع الرواتب والنفقات الضرورية فقط».

ولفت، إلى أن «التوقعات تفيد بأن الموازنة ستكون كبيرة، وعجزها سيتراجع إلى الصفر أو يقف بنسب قليلة جداً، لأن العراق يتلقى يومياً 350 مليون دولار من مبيعات النفط».

ورأى أنطون، أن «ما سيضمنه القانون الجديد لا يساوي شيئاً بالنسبة لما تقرّره الموازنة التي بعد التصويت عليها ستشهد تسوية وتصفية حساب بين القانونين».

ويواصل، أن «العراق بحاجة إلى موازنة برامج وأن يكون القانون الجديد جزءا من منهاج عام للدولة، وذلك لن يحصل إلى بتنفيذ الفقرات ومتابعة لضمان ارتفاع الجانب الاستثماري وتنشيط القطاعات الحيوية الصناعية والزراعية والسياحة والنقل وتحقيق الأمن الغذائي الداخلي».

ومضى أنطون، إلى أن «الفائض المتحقق ينبغي التصرف به على النحو الصحيح بإيفاء ديون القطاع الخاص التي وصلت إلى أكثر من 60 تريليون دينار وكذلك الفلاحين وخلق فرص عمل جديدة لإنهاء أزمة البطالة».

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر ضياء المحسن، أن «المراقبين يرحبون بأي جهد حكومي أو برلماني الهدف منه معالجة الأزمة الاقتصادية لاسيما مع تأخر إقرار الموازنة».

وتابع المحسن، ان «المشكلة التي نلحظها حالياً هو الارتفاع الواضح في الأسعار نتيجة غياب الرقابة الحكومية على التجار».

وأوضح، أن «الإجراءات الميدانية التي تم اتخاذها لا يمكن وصفها بأنها متكاملة، لأن هناك ضغوطا معينة من جهات سياسية وحزبية مستفيدة من ارتفاع الأسعار».

ويجد المحسن، ان «التذرع بشأن الازمة الأوكرانية وأنها كانت السبب في الارتفاع غير صحيح، كون الحرب مر على اندلاعها شهر، ولا يوجد هناك تاجر في العراق قد استورد بضاعته من روسيا أو أوكرانيا وقد وصلت إلى البلاد لكي يضع عليها عمولات جديدة تستوجب رفع سعرها في الأسواق المحلية».

وانتهى المحسن، إلى أن «عملية الاستيراد لا تتم بسهولة لأنها تتطلب فتح اعتمادات وتحويلات مصرفية وتحميل للبضائع ونقل، وبالتالي فأن رفع الأسعار في العراق هو قضية مفتعلة».

وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد اقر بأن البعض من جوانب رفع الأسعار في الأسواق هو مفتعل وتحدث عن إجراءات للحد من هذا الغلاء لم يلمسها المواطن لغاية الوقت الحالي.

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