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عمليات كركوك تعلن تدمير 7 أوكار لداعش وضبط أكثر من 90 مواد متفجرة واسلحة

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أعلن الفريق الركن علي الفريجي قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الأحد، أن قوات عمليات كركوك تدك اوكار الارهاب في وادي الشاي، مبينا أنها تمكنا من تحقيق النتائج ادناه:

١- تدمير مضافة عدد / ٧
٢- الاستيلاء على كدس اسلحه واعتدة عدد/ ٤
٣- الاستيلاء على هاون ٨١ ملم عدد/ ٢
٤- الاستيلاء على هاون ٨٢ ملم عدد/ ١
٥- الاستيلاء على هاون ٦٠ملم عدد/ ٣
٦- الاستيلاء على قاذفة RBG7 عدد/ ٣
٧- الاستيلاء على قناص نوع شتاير محور عدد/ ١
٨- الاستيلاء على قنبرة هاون مختلفه عدد/ ٥
٩- الاستيلاء على مقذوفات مختلفه تستخدم في صناعة العبوات الناسفه / ٦٩
١٠- الاستيلاء على اعتدة مختلفة عدد/ ٧٥ + حاوية عتاد+ ٤٨ حشوه دافعه
١١- تدمير عبوات ناسفة عدد/ ٦
١٢- العثور على صفيحة هاون مختلفه عدد/ ٣
١٣- العثور على ركيزة هاون مختلفه عدد/ ٤
١٤- العثور على صاروخ كاتيوشا عدد/ ١

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