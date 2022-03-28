أعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان العراق، الاثنين، عن اعتقال شخص نشر تغريدة ضد المرجعية الدينية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “بعد أن قام شخص باسم نايف كردستاني بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيها لموقع المرجعية المقدسة، قامت القوات الامنية في اقليم كوردستان وبأمر مباشر من وزير الداخلية بالقاء القبض على المذكور وتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.