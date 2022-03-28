550 ألف دولار مساعدة فرنسية لتخليص المناطق المحررة من الألغام

ترجمة حامد احمد

رحبت وكالة دولية بمساعدة فرنسية مقدمة للعراق مخصصة لحماية المتضررين من مخلفات الإلغام، لافتة إلى ان المبلغ يستهدف مسح وتأمين المحافظات المحرّرة، مشددة على أن وجود مخلفات الحرب يعيق عودة النازحين.

يأتي ذلك في وقت عدّ السفير الفرنسي في العراق أن التخلص من الألغام هو الخطوة الأولى لإعادة الحياة لتلك المناطق التي عانت من تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر تقرير نشر على موقع، أراك بزنز نيوز، الاخباري ترجمته (المدى)، إن “وكالة مكافحة الألغام، يونماس، التابعة للأمم المتحدة رحبت بالمساعدة المالية الفرنسية المخصصة لحماية المدنيين المتضررين من المخلفات المتفجرة والالغام في العراق”.

وأضاف التقرير، أن “ذلك جاء ضمن المساعي الدولية لمساعدة العراق في جهوده للتخلص من مخلفات حروب عاشها البلد من الغام وعبوات تعرض حياة مدنيين للخطر وما خلفه مؤخرا تنظيم داعش من عدد كبير من هذه المتفجرات في مناطق سكنية واراضي كان يسيطر عليها”.

وأشار، إلى أن “المساعدة المقدمة من مكتب الشؤون الخارجية الفرنسية الأوروبية البالغة 480 ألف يورو (550 ألف دولار) ستشمل كذلك أنشطة مسح عام وإزالة للألغام في المناطق المحررة من داعش والملوثة بمخلفات حربية غير منفلقة والغام فضلا عن توفير دعم فني واستشاري للسلطات المحلية”.

ولفت، إلى أن المواد المتفجرة بضمنها العبوات الناسفة، ما تزال تفتك بالمدنيين او تتسبب ببتر اطرافهم بعد مرور أربعة أعوام على اعلان الحكومة العراقية النصر على داعش، مما يعيق ذلك عودة مستدامة وآمنة للنازحين الى مناطقهم وكذلك يشكل إعاقة أيضا لجهود إعادة الاعمار. وفيما نوه التقرير، إلى أن “الحكومة العراقية وجهات محلية أخرى معنية بجهود إزالة الألغام تتمتع بقدرات بهذا المجال ضمن عدد من مؤسسات حكومية ولها أنشطة في عمليات إزالة الألغام”، لكنه أكد أن “الطلب للمساعدة يتعدى حدود الموارد المالية المتوفرة”.

وشدد التقرير، على أن “المنحة وعبرها فأن وكالة يونماس لإزالة الألغام ستستمر بمساعدة الحكومة العراقية في انجاز اعمال إزالة الألغام وتقديم التوعية المعرفية بمخاطر الألغام في المناطق المحررة وذلك من اجل خلق بيئة آمنة للعائدين من النازحين وحماية المدنيين العراقيين من مخاطر المواد المتفجرة”.

ويواصل، أن “تعزيز القدرات المحلية سيتم تحقيقها من خلال نموذج شراكة يجمع ما بين منظمات دولية لإزالة الألغام مع منظمات غير حكومية محلية، مهيأة بذلك الطريق لتواجد قدرات محلية محترفة جاهزة للتحرك على نحو دائم في البلد ضمن نشاط إزالة الالغام في العراق”.

وأردف التقرير، أن “السفير الفرنسي في العراق، ايريك شيفاليه، قال: ان إزالة الألغام غالبا ما تعتبر الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لاستعادة الاستقرار وارجاع الحياة الى طبيعتها في المناطق المتضررة، وان الأولوية قد أعطيت للمناطق المحررة من داعش”. وتابع شيفاليه، بحسب التقرير، “من خلال مركز معالجة الازمة والدعم، فان فرنسا تقوم بتمويل عدة منظمات غير حكومية تعمل في مجال إزالة الألغام، وان فرنسا ما تزال على تعهدها خلال العام 2022 في حربها ضد داعش ودعم جهود إعادة الاعمار التي تصب بمصلحة الشعب العراقي.”

وينقل التقرير عن مدير وكالة يونماس لمكافحة الالغام في العراق، بيهر لودهامر، القول، إن “هذا الدعم الإضافي من فرنسا سيساعد يونماس اكثر في مجال تطوير قدرات إزالة الألغام في العراق والتوصل لبناء وتأسيس قدرات محلية وطنية بقطاع إزالة الألغام في البلد”.

من جانبه أشار مدير عام دائرة شؤون الألغام في العراق، ظافر خلف، في بيان على موقع الدائرة الرسمي، انه “خلال اجتماع مع مدير وكالة يونماس لمكافحة الألغام، لودهامر، تم التباحث في ضرورة التعرف على أولويات المناطق الأكثر تضررا وتلوثا بالألغام وموضوع التمويل الحكومي والدولي لمشاريع اعمال شؤون الألغام المختلفة”.

وأوضح، لودهامر، وفقا للبيان “استمرار المساعي الدولية باتجاه توفير مزيد من الدعم والمنح المالية الدولية والتي من المفترض تسييرها لأعمال الازالة والتطهير في محافظات العراق”. وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف قد حذرت في بيان لها الأسبوع الماضي من تزايد مخاطر الألغام والمخلفات الحربية على أطفال العراق داعية الى بذل جهود لإزالتها وتوسيع التوعية بخطورتها. في حين أعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق عن وضع خطة وطنية للتخلص من الألغام والاجسام المتفجرة غير المنفلقة التي خلفتها الحروب والأزمات، مؤكدة ان الخطة تهدف الى انهاء تلك الازمة بحلول عام 2028 .

عن موقع أراك بزنز نيوز

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