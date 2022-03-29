إخترنا لكم لأهميته : ”  ما الذي يحدث في أوكرانيا وحولها ؟ “

بقلم مهدي قاسم

مقدمة قصيرة لابد منها :

تحجب غالبية الوسائل الإعلامية الغربية التابعة للنفوذ الأمريكي الرأي الآخر الروسي ، كدليل آخر على قمع الرأي الآخر المختلف و كذلك على زيف المزاعم الاستقلالية المزعومة في الإعلام الغربي .، لأن عملية الحجب من هذا القبيل تعني نفس الشيء تقريبا ، أي عدم النشر وإظهار رأي الطرف الواحد المنحاز فقط في الصراع الناشب ، ولهذا فجهدا منا لنشر الرأي الآخر أيضا ، اخترنا للمتلقي الكريم هذه المقالة التحليلية بخصوص الحرب الروسية ـ الأوكرانية بقلم محلل روسي وأكاديمي في التاريخ السياسي و الذي ــ يتضح من خلال سطور المقالة أدناه ــ إنه يختلف مع سياسة بوتين أيضا ، ولكنه يسعى لإضاءة جذور الأزمة من وجهة نظر روسية ..

( .. ما الذي يحدث في أوكرانيا وحولها ؟

14 آذار 2022

فياتشيسلاف تيتيكين *

هناك حرب في أوكرانيا. ظاهريا، يبدو الأمر وكأنه نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا. تحدثت جميع القوى السياسية، بما في ذلك اليسار، عن هذه الأحداث. نطاق التقييمات: من الإنسانية – العاطفية (“الناس يموتون، أوقفوا الحرب”) إلى الطبقية البحتة (“الغرب يدفع بنظامين من حكم الأوليغارشية”). في الواقع، هذا الصراع له جذور عميقة. عند تحليل الوضع، يجب أن نأخذ بعين الإعتبار المحتوى القومي للصراع الطبقي والمحتوى الطبقي للنضال الوطني.

ما هي أوكرانيا؟ كانت أراضي أوكرانيا الحالية حتى منتصف القرن السابع عشر منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة متنازع عليها بين البلدان المجاورة. بحلول بداية القرن العشرين، تم تقسيم أراضي أوكرانيا الحالية بين بولندا والنمسا والمجر وروسيا. بعد ثورة 1917، أعلنت بعض هذه الأراضي استقلالها مؤقتا. لكن في عام 1922 انضموا إلى الإتحاد السوفيتي باسم جمهورية أوكرانيا الإشتراكية السوفيتية. لذلك اكتسبت أوكرانيا دولة، على الرغم من محدوديتها.

كانت أوكرانيا دولة زراعية. لضمان تطويرها في عام 1918 بناء على اقتراح فلاديمير لينين، تم نقل ست مناطق صناعية روسية إلى أوكرانيا بما في ذلك دونيتسك ولوغانسك التي لم تكن أبدا جزءا من أوكرانيا. في عام 1939 تم ضم غاليسيا (أوكرانيا الغربية) إلى أوكرانيا، التي كانت في السابق جزءا من بولندا. الأراضي الحالية لأوكرانيا هي نتيجة دخولها إلى الإتحاد السوفيتي. وهي تتألف من قطع متفرقة: من غاليسيا (لفيف) ذات التأثير القوي للكاثوليكية إلى أوكرانيا الشرقية، والتي تنجذب بقوة نحو روسيا.

تطورت أوكرانيا الإشتراكية بقوة. تمت إضافة صناعة الطائرات والصواريخ والبتروكيماويات وصناعة الطاقة الكهربائية (4 محطات للطاقة النووية) والصناعات الدفاعية لاستخراج المعادن والفحم. كجزء من اتحاد الجمهوريات الإشتراكية السوفيتية، لم تحصل أوكرانيا على الجزء الأكبر من أراضيها الحالية فحسب، بل حصلت على الإمكانات الإقتصادية مما جعلها عاشر أكبر اقتصاد في أوروبا. كان السياسيون الأوكرانيون مهيمنين في القيادة السوفيتية. ن. خروشيف، ل. بريجنيف ، ك. تشرنينكو أداروا الإتحاد السوفيتي من 1953 إلى 1983.

بعد انهيار الإتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991، أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة لأول مرة في تاريخها. لكن هذا دمر التكامل الإقتصادي المستمر منذ قرون مع روسيا. أدى نموذج “السوق” إلى تراجع التصنيع في أوكرانيا، وإلى انخفاض حاد في مستوى معيشة السكان. على أساس الخصخصة المفترسة، نشأت طبقة الأوليغارشية.

الآن هي أفقر دولة في أوروبا. مستوى الفساد والتمايز الاجتماعي هو الأعلى في العالم. الصناعة التحويلية باستثناء المعادن، تم تدميرها عمليا. يعتمد الإقتصاد على القروض الغربية وتحويلات الأموال من العمالة المهاجرة التي غادرت إلى أوروبا وروسيا بحثا عن عمل. (حوالي 10 ملايين من أصل 45 مليون شخص)، وهم في الأساس متخصصون مؤهلون. لقد بلغ تدهور الرأسمال البشري حدوده. البلد على شفا كارثة وطنية.

سكان أوكرانيا غير راضين بشدة. لكن هذا الإستياء من السلطات الموالية للغرب يتم التلاعب به بطريقة تجعل المزيد من القوى الموالية للغرب تفوز في الإنتخابات في كل مرة. في فبراير 2014، تم تنفيذ انقلاب حكومي مدعوم من الولايات المتحدة وحلف الناتو في أوكرانيا. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية علانية أنها استثمرت 5 مليارات دولار في إعدادها.

جاء النازيون الجدد إلى السلطة. هؤلاء هم، أولا وقبل كل شيء ، أشخاص من غرب أوكرانيا (غاليسيا)، التي كانت لقرون تحت حكم بولندا والنمسا-المجر. المشاعر القومية المتطرفة ومعاداة السامية ومعاداة بولندا والروسوفوبيا والشيوعية قوية تاريخيا هناك. بعد غزو هتلر للإتحاد السوفيتي، استقبلت القوات الألمانية في غرب أوكرانيا بالزهور. تم تشكيل فرق قوات الأمن الخاصة هناك قاتلت ضد الجيش الأحمر. بدأ القوميون المحليون، بقيادة ستيفان بانديرا، المعجب بهتلر، في إبادة السكان اليهود. في أوكرانيا قُتل حوالي 1.5 مليون يهودي – ربع ضحايا الهولوكوست. خلال “مذبحة فولين” عام 1944 قُتل حوالي 100.000 بولندي بوحشية في غرب أوكرانيا. دمر أتباع بانديرا المجموعات القتالية السوفيتية وأحرقوا الرجال والنساء والأطفال أحياء في مئات القرى في بيلاروسيا. اشتهر القوميون الأوكرانيون الذين خدموا كحراس في معسكرات الإعتقال الألمانية بقسوة وحشية.

بعد الحرب من عام 1945 إلى عام 1953، أطلق المتمردون المناهضون للشيوعية والسوفيت المدعومون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في غرب أوكرانيا الإرهاب ضد السكان المدنيين. خلال هذه السنوات قتل أتباع بانديرا حوالي 50 ألف مدني. هذه هي طبيعة القوى – أحفاد الفاشيين وأتباعهم – التي وصلت إلى السلطة بعد انقلاب 2014. إن تقاليد الإرهاب المعادي لبولندا والمعاداة للسامية ولروسيا قوية للغاية بين النازيين الجدد الذين يحكمون أوكرانيا بالفعل. تم حرق 42 من معارضي النازية أحياء في مبنى النقابات في أوديسا في 2 مايو 2014.

إنه تحالف بين النازيين الجدد ورأسمال الأوليغارشية. أتباع بانديرا (مثل كتيبة العاصفة في ألمانيا) بمثابة انفصال مفاجئ عن الشركات الكبرى. الفرق الوحيد هو أن أتباع بانديرا يمتنعون عن معاداة السامية الصريحة، بعد أن أسسوا وحدة طبقية مع الأوليغارشية المحلية. يسيطر أتباع بانديرا بشدة على كل حركة لسلطة الدولة، ويبتزها باستمرار بالتهديد بالإنقلاب. من ناحية أخرى، يتم تحديد سياسة أوكرانيا من قبل السفارة الأمريكية في كييف.

إن طبيعة الدولة الأوكرانية الحالية هي تحالف الرأسمال الكبير وبيروقراطية الدولة، بالإعتماد على عناصر إجرامية وفاشية تحت السيطرة السياسية والمالية الكاملة للولايات المتحدة.

بعد عام 2014، تم غرس الأيديولوجية النازية في أوكرانيا. تم إلغاء يوم النصر على الفاشية في 9 مايو. الفاشيون الأوكرانيون – المنظمون والمشاركون في فظائع الحرب – معترف بهم رسميا كأبطال وطنيين. تقام مسيرات الشعلة كل عام تكريما للمجرمين الفاشيين. تمت تسمية الشوارع والساحات من بعدهم. يعمل الحزب الشيوعي الأوكراني تحت الأرض. أصبح الترهيب والإغتيالات السياسية للسياسيين والصحفيين مستمرين. يتم تدمير النصب التذكارية لـ لينين وكل ما يتعلق بذكرى الحياة في الإتحاد السوفيتي.

في الوقت نفسه، بدأت محاولة لاستيعاب السكان الروس في أوكرانيا بالقوة بقمع اللغة الروسية. أدت محاولة إدخال اللغة الأفريكانية بدلا من الإنجليزية في جنوب إفريقيا إلى انتفاضة سويتو في عام 1976. وحدث نفس الشيء في أوكرانيا. أدت محاولة نقل التعليم المدرسي من اللغة الروسية إلى الأوكرانية إلى مقاومة قوية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. حمل الناس السلاح. في مايو 2014، تم إجراء استفتاء هناك، حيث صوت 87% من المواطنين لصالح الاستقلال. هكذا نشأت جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية. بعد عدة محاولات فاشلة لغزو دونيتسك ولوغانسك، تحول النازيون من كييف إلى الإرهاب. خلال 8 سنوات من القصف بالمدافع من العيار الثقيل، لقي أكثر من 13 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء وشيوخ مصرعهم في دونيتسك ولوغانسك. مع الصمت التام للمجتمع العالمي.

يقوم الشيوعيون في روسيا بدور نشط في الدفاع عن دونيتسك ولوغانسك. مئات الشيوعيين يقاتلون النازيين كجزء من قوات الجمهوريات الشعبية. مات العشرات من الشيوعيين في هذا الصراع. خلال 8 سنوات، أرسل الحزب الشيوعي لروسيا الإتحادية 93 قافلة من المساعدات الإنسانية إلى هذه الجمهوريات بوزن إجمالي يبلغ 13000 طن، واستقبلت آلاف الأطفال للراحة والعلاج في روسيا. كل هذه السنوات، طالب الحزب الشيوعي لروسيا الإتحادية برئاسة غينادي زيوغانوف من القيادة الروسية بالإعتراف باستقلال دونباس.

في مارس 2015 بمبادرة من روسيا (بمشاركة ألمانيا وفرنسا) تم إبرام اتفاقيات مينسك، والتي نصت على الوضع الخاص لـ دونيتسك-لوغانسك داخل أوكرانيا. ومع ذلك، تهربت أوكرانيا من تنفيذها. بدعم من الولايات المتحدة، كانت كييف تستعد لسحق دونيتسك-لوغانسك بقوة السلاح. قدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأعضاء آخرون في الناتو تدريبات للجيش الأوكراني. قاموا ببناء أكثر من 30 منشأة عسكرية كبيرة في أوكرانيا بما في ذلك 15 مختبر للبنتاغون لتطوير الأسلحة الجرثومية (الكوليرا والطاعون والأمراض الفتاكة الأخرى). أوكرانيا بمحطاتها الأربعة للطاقة النووية وإمكانياتها العلمية والتقنية الضخمة قادرة على صنع قنبلة ذرية. تم الإعلان عن هذه النية علانية. كان هناك خطر من نشر صواريخ كروز الأمريكية. يهدد الوضع في أوكرانيا بشكل متزايد أمن روسيا.

في ديسمبر 2021، اقترحت روسيا على الولايات المتحدة التحدث عن عدم توسيع الناتو. تجاهلت الولايات المتحدة والناتو الاقتراح. حذرت روسيا في يناير 2022 من أنها ستضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية أمنها. في الوقت نفسه ، أصبح معروفا أن أوكرانيا قد حشدت 150.000 جندي وكتائب نازية في دونباس. كانت كييف، بدعم من الولايات المتحدة، تستعد لاستعادة السيطرة على دونباس من خلال الحرب في مارس.

في 22 فبراير، أعلن الرئيس بوتين الإعتراف باستقلال دونيتسك-لوغانسك. في 25 فبراير، بدأت عملية القوات المسلحة الروسية.

روسيا لن تحتل أوكرانيا. الغرض من العملية هو تحرير أوكرانيا من النازيين وحيادها (رفض الإنضمام إلى الناتو). تكتيكات القوات الروسية، أثناء مهاجمة المنشآت العسكرية، لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين والجيش الأوكراني، لتجنب تدمير البنية التحتية المدنية. إنهم أخوة. سنواصل العيش معا. ومع ذلك، يستخدم نازيو بانديرا أكثر التكتيكات إثارة للاشمئزاز من الفاشيين الألمان، باستخدام المدنيين ومنازلهم كدروع بشرية. ينصبون قذائف مدفعية ودبابات في مناطق سكنية، ويمنعون المواطنين من مغادرة مناطق الحرب، ويحولون مئات الآلاف إلى رهائن.

هذا التكتيك النازي الشائن لا يدان في الغرب. إن الولايات المتحدة، التي تشن حربا إعلامية من خلال وسائل الإعلام التي تسيطر عليها (فقط روسيا اليوم تقاوم)، هي المهتمة بالحرب. لا تهاجم الولايات المتحدة روسيا فحسب، بل تهاجم أوروبا أيضا. كانت حرب الناتو ضد يوغوسلافيا عام 1999 وسيلة لزعزعة استقرار الإتحاد الأوروبي. الهدف الرئيسي للولايات المتحدة اليوم هو منع إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب السيل الشمالي-2 لإجبار أوروبا على شراء غاز مسال أغلى ثمنا من الولايات المتحدة، وبالتالي إضعاف ألمانيا ودول الإتحاد الأوروبي الأخرى بشكل حاد. يبلغ حجم التجارة بين روسيا والإتحاد الأوروبي 260 مليار دولار في السنة. مع الولايات المتحدة – 23 مليار دولار أمريكي. 10 مرات أقل. لذلك العقوبات التي فُرضت بناء على طلب الولايات المتحدة ضربت، في المقام الأول، أوروبا. الأحداث في أوكرانيا هي حرب أمريكية أخرى للسيطرة على العالم.

بالمناسبة، الإدعاءات حول الطبيعة العالمية لمقاطعة روسيا خاطئة. دول البريكس (البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) التي تشكل 43% من سكان العالم لا تؤيد العقوبات. تحتل الصين المرتبة الأولى والهند – ثالث أكبر إقتصادات العالم. لم يتم دعم العقوبات من قبل آسيا (باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية بقواعدهما العسكرية الأمريكية)، والشرق الأوسط، وأكبر دول أمريكا اللاتينية وأغلبية

منذ 30 عاما، كنت من أكثر منتقدي السياسة الداخلية والخارجية للنخبة الروسية نشاطا. في طابعها الطبقي، لا تختلف سلطة الأوليغارشية البيروقراطية في روسيا كثيرا عن السلطة في أوكرانيا (باستثناء الفاشية والسيطرة الأمريكية الكاملة). ومع ذلك، في تلك الحالات النادرة للأسف عندما يتبع قادة روسيا خطا يلبي المصالح التاريخية للبلاد والشعب، فإن مبدأ النقد “التلقائي” بالكاد يكون مناسبا.

لطالما جادلت في أن العقوبات سيكون لها تأثير مفيد في التخلص من اعتماد روسيا المفروض على الغرب في مختلف مجالات الحياة. تتخذ الحكومة الروسية بالفعل الخطوات الأولى في هذا الإتجاه. تتمثل مهمة قوى اليسار في تشجيع السلطات بقوة على تغيير ليس فقط السياسة الخارجية، ولكن أيضا المسار الإجتماعي والإقتصادي، الذي لا يتوافق مع مصالح الشعب.

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عضو لجنة التنسيق في الحزب الشيوعي لروسيا الإتحادية

دكتوراه في التاريخ،

عضو سابق في مجلس الدوما الروسي (2011-2016)

مقال نُشر على الموقع الرسمي للحزب الشيوعي الروسي “ما الذي يحدث في أوكرانيا وحولها” في 14 مارس 2022