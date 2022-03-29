استنفار وأصوات انفجارات في مخيم الهول وأنباء عن تحرك لخلايا داعش

أكدت مصادر محلية، مساء الاثنين / الثلاثاء، أن مخيم الهول بريف الحسكة في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) يشهد استنفاراً أمنياً بعد ورود معلومات عن تحرك لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم .

وقالت تلك المصادر أن المخيم يشهد في هذه الأثناء حالة من التمرد والعصيان لعناصر تنظيم داعش، فيما تحاول القوات الأمنية ضبط الوضع والسيطرة عليه.

وأضافت بعد أن تم اعتقال داعشي حاول تفجير نفسه داخل المخيم، قامت القوى الأمنية بفرض حصار على القطاعين الرابع والخامس خوفا من أي تحرك لخلايا داعش.

وأشارت إلى سماع أصوات ٤ انفجارات متتالية داخل القسمين الرابع والخامس في مخيم الهول.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية متعددة بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين حيث قتل وأصيب عدد منهم.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مخيم الهول يأوي 16404 عائلة، عدد أفرادها 60351، منهم 8256 عائلة عراقية ويقدر عددهم بـ 30738 شخصاً، و5619 عائلة سورية تقدر بـ 21058 شخصاً ونحو 2529 عائلة أجنبية تقدر بـ 8555 شخصاً.

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