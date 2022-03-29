اقتصاديون: ارتفاع عائدات النفط فرصة لإحياء المشاريع المتوقفة

أفاد خبراء اقتصاديون بأن تحسن سوق النفط العالمية فرصة لإحياء المشاريع المتلكئة، لافتين إلى أن سعر صرف الدولار الحالي لخمس سنوات على أقل تقدير.

ويقول مستشار رابطة المصارف العراقية سمير النصيري في حديث لـ(المدى)، إن «الارتفاع المستمر لأسعار النفط، سيعزز من المركز المالي للحكومة».

وأضاف النصيري، أن «ارتفاع أسعار النفط سيؤدي بدوره الى إلغاء العجز في موازنة 2022 او قد تكون بعجز بسيط جدا».

ودعا، الى «إنشاء صندوق سيادي (صندوق الأجيال) لحماية الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات او عند انخفاض الأسعار».

وصندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار وتعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.

وطالب النصيري بـ»تفعيل القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة وعدم الاعتماد الكلي على النفط».

واعلنت وزارة النفط مطلع الأسبوع الحالي عن الصادرات النفطية والايرادات المتحققة في شهر شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أن «مجموع الكميات والإيرادات المتحققة لصادرات النفط الخام لشهر شباط الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، كانت كمية الصادرات من النفط الخام منها 92 مليوناً و790 ألف و173 برميلاً، بإيرادات بلغت 8 مليارات و809 ملايين و162 ألف دولار».

وأشارت الاحصائية إلى أن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت 91 مليوناً و314 ألف و828 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليوناً و475 ألفاً و345 برميلاً»، لافتا أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ 94,936 دولاراً».

من جانبها، شددت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، في حديث لـ(المدى) على أن «ارتفاع النفط يجب أن يوجه إلى مجالات يعاني منها الاقتصاد العراقي من نقص التمويل وأهمها سد فجوة العجز في الموازنة العامة، وأن تكون موجهة للأغراض التنموية وتحسين وضعية المواطن لا سيما ملف الصحة وخصوصاً مع تفشي الجائحة ووجود ظواهر اختناق المستشفيات كذلك توفير نفقات لسد احتياجات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها».

وتابعت سميسم، أن «وزارة المالية أكدت أن مسألة رفع سعر الدولار ستستمر 5 سنوات، ومن الممكن معالجة آثار ذلك، وبالتالي تقليل المديونية الداخلية المتمثلة باقتراض الدولة من بعض المؤسسات مثل مصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة ومصارف أخرى، إضافة إلى حجم السندات المقدمة، وهذا يبقى على أساس حجم السياسة المالية للدولة».

وأشارت، إلى أن «هناك مسألة مهمة تتمثل في الرؤية الاقتصادية والاستفادة من هذه الأموال والحذر من ضياعها وضياع الرقابة والشفافية حيث أنه ليست هنالك أية تقارير فيما يخص الحسابات الختامية التي يزودها ديوان الرقابة المالية فضلاً عن انتظار إقرار البرلمان موازنة 2022».

وكانت الحكومة العراقية قد لجأت إلى تغيير سعر صرف الدولار من 1200 إلى 1450 ديناراً ما تسبب بارتفاع واضح في الأسواق.

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