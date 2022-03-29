البرلمان يبدأ بقانون مثير للجدل ويلغي فقرات تتضمن قروضاً جديدة

بغداد/ فراس عدنان

يواصل مجلس النواب مساعي إقرار مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وقام بحذف مواد تمنح الحكومة حق الحصول على اقتراض داخلي وخارجي.

لكن بعض الأوساط النيابية تتخوف من القانون، وتفضل الانتظار لحين إقرار الموازنة، على اعتبار أن حكومة تصريف المهام اليومية لا يحق لها رفع المشاريع إلى البرلمان إضافة إلى ادعاءات بأنه يتضمن نصوصاً تؤدي إلى هدر المال العام.

وأنهى مجلس النواب أمس قراءة تقرير مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي أكد خبراء أنه بديل عن الموازنة بعد أن أصبح من الصعب جداً إقرارها خلال العام الحالي.

وبحسب بيان للبرلمان تلقته (المدى)، فان “مشروع القانون سيدعم إنشاء حساب خاص يفوض الحكومة في عملية دعم الأمن الغذائي والتنمية عن طريق الاموال الزائدة”، مشيراً إلى “ضرورة إنضاج المشروع والاخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه”.

يأتي ذلك فيما عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً مع رئاسة البرلمان بهدف مناقشة المشروع والوقوف على أبعاده. وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الاجتماع الذي حضره مراسل (المدى)، إن “الضرورة تقتضي تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، كونه يعالج المشاكل التي تواجه البلد في الظرف الراهن لاسيما مع ارتفاع الاسعار والتضرر الحاصل للشرائح الهشة والفقيرة”.

وتابع الحلبوسي، أن “البرلمان يشدّد على أهمية توفير الغطاء القانوني لتشريعه وتعديل النصوص المهمة”، فيما كشف عن “توجيه باستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف والمعنيين لبحث الإجراءات اللازمة”. من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية حسن الكعبي خلال الاجتماع، أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مطلوب لما تمرُّ به الظروف العالمية والحروب والأزمات والشحّ في المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل السريع”.

وأضاف الكعبي، ان “مجلس النواب مع مراعاة مطلب الشعب من السلطة التشريعية للحفاظ على مواردهم في البطاقة التموينية وأن تكون حقيقية بمفرداتها لكي تصل إلى المواطن بالشكل المطلوب ضمن التخصيصات الموضوعة”. وأشار، إلى أن “الاتفاق بين أعضاء اللجنة المالية وبعد موافقة رئيس مجلس النواب على إلغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي بالقانون والخاصة بمنح صلاحية للحكومة باقتراض ما قيمته 20 تريليوناً على مرحلتين، وبواقع 10 تريليونات في كل مرحلة”. وتحدث الكعبي، عن أهمية “تخصيص الوفرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الفقر وتمكين الغذاء والخزين الستراتيجي من الحنطة”. ودعا الكعبي، “الحكومتين الحالية والمقبلة إلى الحفاظ على استحقاق الأجيال من خلال تأسيس الصناديق السيادية”. وقررت اللجنة المالية بحسب بيان رسمي تلقته (المدى)، استضافة وزيري المالية، ووزير التجارة غداً الاربعاء لمناقشة الوفرة المالية والبطاقة التموينية، على ان تتم وخلال الاسبوع المقبل استضافة وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والزراعة والعمل والتجارة وعدد من المسؤولين المعنيين ومحافظ البنك المركزي لبحث الملفات المتعلقة.

إلى ذلك، شدد النائب حسن السعبري في تصريح إلى (المدى)، على “أهمية القانون، بالنظر للظروف التي يمر بها العراق”. وأفاد السعبري، بأن “السؤال الذي ينبغي طرحه حالياً هل أن لحكومة تصريف الأعمال أن ترفع هكذا قوانين إلى البرلمان، لان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنع الحكومة من ارسال مشروعات القوانين”.

ولفت، إلى أن “منح الاختصاص لحكومة تصريف الأعمال برفع هكذا مشروعات، يعني من باب أولى أن يتم تقديم مشروع قانون الموازنة، المتضمن جدولاً متكاملاً للإيرادات والنفقات”.

ويجد السعبري، أن “قانون الأمن الغذائي قد أعد بعجالة وينطوي على كثير من المخالفات مع وجود مخاوف من هدر للمال العام”.

ولم يخف “وجود بعض الجوانب الإيجابية في المشروع، لاسيما موضوع دعم البطاقة التموينية ومنح الفلاحين استحقاقاتهم، لكننا نرى أن تمرير هذه المواد يكون من خلال قانون الموازنة”.

وطالب السعبري، بــ”إجراء تعديلات على المسودة الحالية ورفع النصوص التي تتضمن هدراً للمال العام لكي يتم تمرير القانون”.

وفي هذه الاثناء، قال النائب عن البصرة عبد الأمير المياحي في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان أمس بحضور مراسل (المدى) إن “قانون الدعم الغذائي يتضمن تخصيصات مالية توازي تخصيصات الموازنة، إذا ما حذفنا منها الرواتب والتخصيصات الاستهلاكية”.

وأضاف المياحي خلال المؤتمر الذي شهد تواجد عدد من نواب البصرة ايضاً، أن “القانون يتضمن النفقات السيادية والحاكمة ومستحقات الديون والفوائد ودعم الصحة والتعليم وكلف الكهرباء والتنمية ودعم المزارعين وأساس القانون هو الاستفادة من الوفرة المالية بالنفط”. وأشار، إلى أن “فقرات القانون تخوّل وزير المالية صلاحية الاقتراض الخارجي والداخلي وإعفاء المشاريع المشمولة بالتمويل من الضرائب والرسوم”.

ولفت المياحي، إلى أن “المادة السابعة من القانون تعطي صلاحية قبول المنح والتبرعات للوزارات من المؤسسات الأجنبية والقطاع الخاص، ولا نعلم ما علاقة هذا بقضية الأمن الغذائي والمشاريع المتلكئة والتنمية”.

وأفاد، بأن “المادة الثانية من القانون تحدد صلاحية المشاريع المستفيدة منه بوزارة التخطيط مع مراعاة عدالة التوزيع ونسبة السكان فاين العدالة في هذا القانون”. ونوّه المياحي، إلى أن “بقية التخصيصات المالية وزعت على أساس 10 بالمئة لتسديد المديونية الخارجية وديون الغاز و5 بالمئة لتسديد تكاليف إنتاج النفط ومثلها تخصيصات طارئة”، متسائلاً “أين جانب الأمن الغذائي من القانون؟”.

ويواصل، أن “هناك العديد من المواد الأخرى المبهمة التي تعني أن الحكومة المقبلة ستستلم خزينة خاوية من السيولة والوفرة المالية ستختفي في أشهر قليلة والحكومة القادمة ستواجه تحديات مالية وتنفذ برنامجاً ليس من تخطيطها”. ولفت المياحي، إلى أنه “إذا حسُن الظن بالمشروع واعتباره أنه نسخة معدلة من الموازنة لتمشية الأمور اليومية، إلا أن المحاصصة والحصص الحزبية حاضرة في جنبات القانون وتمريره يعني استفادة تجار السياسة قبل الشعب”. ومضى المياحي، إلى أهمية، “تشكيل الحكومة وتمرير الموازنة أفضل من هذا الالتفاف والتضليل وهنالك تواقيع بأكثر من تسعين بالمئة من أعضاء البرلمان على هذه الملاحظات وترفض تمريره من حيث المبدأ وسوف يعاد لأن فيه مفخخات وفقرات ملغمة بداخله وسنعمل على إعادته إلى الحكومة”.

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