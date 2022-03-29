التجارة: توزيع الحصة التموينية سيكون شهريا وفقا لقانون الأمن الغذائي

أكد وزير التجارة علاء الجبوري، الثلاثاء، الوصول الى رؤية مشتركة مع مجلس النواب حول قانون الامن الغذائي المقترح من الحكومة، فيما أشار إلى إمكانية توزيع الحصة التموينية شهرياً ضمن القانون المقترح.

وقال الجبوري لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الاستضافة داخل مجلس النواب جاءت لمناقشة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل الحكومة والملاحظات التي أبداها النواب واعضاء اللجنة المالية”، مبينا أنه “تم شرح وجهات النظر الحكومية ووصلنا الى رؤية مشتركة حول القانون”.

وحول البطاقة التموينية أكد الجبوري أن “وزارة التجارة وزعت الحصة الاولى لشهر رمضان وهناك حصة اخرى ستطلق”.

وأشار إلى أن “هناك دعما كبيرا من النواب على أن تكون الحصة التموينية شهرية ضمن القانون المقترح”.

ودعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى إرسال ملفات مستحقات مفردات البطاقة التموينية والأمن الغذائي اليها. انتهى/25س

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