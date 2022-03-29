التطبيقات الإلكترونية في العراق تنجح باستقطاب الاستثمار الأجنبي

ترجمة حامد احمد

أكد تقرير صحفي أن مشاريع التطبيقات الالكترونية تساعد على استقطاب الاستثمار الخارجي في العراق، لكنه تحدث عن معرقلات تتعلق بالإجراءات الروتينية لعملية التسجيل الرسمي سببها القوانين القديمة.

وذكر تقرير نشر على موقع، ذي ناشنال، الاخباري وترجمته (المدى)، أن “مشاريع التطبيقات التكنولوجية الناشئة التي يشهدها العراق، والتي يقف وراءها جيل طموح من رجال ونساء شباب، من شأنها ان تستقطب مزيدا من الاستثمار الخارجي وتعزز نشاط القطاع الخاص وتساعد في التخفيف من اتكال البلد على عوائد القطاع النفطي فقط، وذلك رغم عملهم وسط تحديات ظروف سوق صعبة”.

وتابع التقرير، أن “فرص الاستثمار تشهد ازدهارا بقطاعات مختلفة في البلد، وذلك انطلاقاً من تطبيقات التسوق الالكتروني، أي كوميرس، عبر الانترنت الى التكنولوجيا الصديقة للبيئة وتكنولوجيا الزراعة الحديثة وتوصيل المواد الغذائية”.

قال علي السهيل، مستثمر تجاري يعمل في القطاع الخاص، إن “العراق يشهد تحولا اقتصادياً، رياح تطور التطبيقات التكنولوجية تطرق ابوابنا، وهناك نشاط اقتصادي جديد يشهده البلد يحمل صفات تكنولوجية حديثة.”

وأكد التقرير، أن “قاعدة معلومات مؤسسة، ماغنيت، العالمية للتمويل، أكدت ان المشاريع الناشئة في العراق حققت العام الماضي أرباحا تمويلية بقدر 7 ملايين دولار، وهو أكثر من ضعف المبلغ المتحقق عام 2020 وذلك من خلال سبع تعاملات اقتصادية ناشئة اغلبها ضمن قطاع الغذاء والمشروبات”. ويواصل، ان مشاريع التطبيقات التكنولوجية الناشئة ورغم أنها تعتبر حديثة العهد في العراق مقارنة ببقية بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي حققت أرباحا بحدود 2.6 مليار دولار خلال العام 2021، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون ان تستقطب هذه المشاريع استثمارات اجنبية داخل البلد، مشيرين الى ان القطاع الخاص في العراق يشهد حالياً انتعاشاً وسط سيطرة القطاع العام وبدأ يوفر فرص عمل وتطوير اقتصاديات غير نفطية لجيل الشباب المتطلعين للتغيير”.

ونوه التقرير، إلى أن “العراق يعتمد بنسبة 95% في اقتصاده على الواردات النفطية، ولكن تفشي وباء كورونا وما لحقه من تقييدات أدت الى انخفاض أسعار النفط في العام 2020 واضعاف الاقتصاد العراقي”.

وذكر الخبير المالي والاقتصادي العراقي شوان طه، أن “النظام الاقتصادي البيئي العراقي ما زال ناشئاً وحديث العهد مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى في المنطقة، فانه شهد نمواً سريعا خلال السنوات القليلة الماضية”.

وتابع طه، ان “المستثمر الأجنبي عليه ان يتشجع للمجيء لان قطاع النظام البيئي يشهد تطورا وتوسعا، نحن لدينا قدرات وكفاءات في مجال التكنولوجيا ونعمل رغم كل الظروف.”

وشدد التقرير، على أن “المشاريع الناشئة المعتمدة على تطبيقات تكنولوجيا الانترنت تستقطب حالياً انتباه كثير من المستثمرين في الداخل والخارج ما يدل ذلك على ان هذا القطاع يشهد تطورا”.

ونوه، إلى أن “تطبيق مسواك الالكتروني حقق منذ العام 2019 أرباحا بقدر 3 ملايين دولار، فيما شرع عدة مستثمرين بتشكيل شركة جديدة تعنى بهذا القطاع، كما أن مشاريع ناشئة أخرى في قطاع البيئة والزراعة الحديثة حققت استثمارات بملايين الدولارات العام الماضي”.

وتحدث تقرير عن “باسمة عبد الرحمن، امرأة شابة، صاحبة مشروع تكنولوجي صديق للبيئة اسسته عام 2018 يطلق عليه مشروع التكنولوجيا الخضراء يهدف الى تقليل الصعوبات التي يواجهها كثير من العراقيين في الحصول على تجهيزات الطاقة كهربائية”. وأضاف، أن “هذا المشروع يقوم بتوفير طاقة كهربائية من الواح خلايا شمسية وهي بمثابة طاقة بديلة عن استخدام الوقود والذي يؤدي فقدانه الى قطوعات مستمرة بالكهرباء في البلد خلال موسم الصيف”.

وأفادت عبد الرحمن، الفائزة بجائزة مبادرة كارتييه النسائية الإقليمية والعلمية للتكنلوجيا، بأن “فرص النجاح لمشروعنا كبيرة، علينا ان نحافظ على نظافة البيئة والتخلص من الانبعاثات الكربونية في كوكبنا، وحدات خلايا الطاقة الشمسية متوفرة ويسهل الحصول عليها وتوفر طاقة كهربائية على نحو اقتصادي.”

وأعربت عبد الرحمن عن أمنياتها بأن “العراق لا يعتمد خلال الـ15 سنة المقبلة على النفط، بل أن يطوّر قطاعات أخرى”.

إلا أن التقرير أكد أن “مؤسسي هذه المشاريع الناشئة يشكون بان تنفيذ مشروع في العراق يصطدم بمعوقات روتينية وإجراءات تسجيل بطيئة وفق قوانين قديمة تؤدي الى عرقلة تنفيذ مشاريع صغيرة خلال كل مراحلها”.

وأكد، أن “مؤشر سهولة تنفيذ المشاريع الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 وضع العراق في التسلسل 172 من بين 190 قوة اقتصادية في العالم”.

وأردف التقرير، أن “الدائرة البريطانية للتجارة الدولية كتبت في دليلها للشركات التي تبحث عن فرص استثمار في العراق وبشكل صريح عبارة تقول: السوق العراقية لا ننصح بها لضعاف القلب، ولكنها اضافت بالقول: مع ذلك، فان السوق العراقية بالنهاية تتمتع بمردودات ربحية عالية رغم التحديات والمخاطر الكبيرة بالنسبة للذين يريدون تنفيذ مشروع.”

ويعود الخبير شوان طه، ليقول إن “المخاطر والمجازفات العالية تقابلها منافع عالية”، مشيرا الى ان “السوق العراقية مشجعة أكثر من الأسواق الأخرى في المنطقة”.

ويجد، أن “النقطة المهمة هي ان تستثمر مع الأشخاص الاكفاء من شريحة الشباب الذين لديهم تطلعا لتطوير العمل”، متابعاً أن “جميع المشاريع الناشئة تبدأ بتحديات ولكن تقطف ثمار ذلك فيما بعد”.

ومضى طه، إلى ضرورة “اجراء تعديلات على قوانين الاستثمار من اجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع ومساعدة المشاريع الناشئة للنمو أكثر وتطوير نشاط القطاع الخاص الذي يصب في مصلحة البلد”.

عن موقع ذي ناشنال الاخباري

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