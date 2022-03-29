التنسيقي: سيناريو السبت سيتكرر الأربعاء

بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهاب

عادت غيوم الانغلاق والانسداد مرة أخرى لتخيم على أجواء المشهد العراقي في أعقاب الإخفاق الذي رافق انعقاد جلسة أمس الأول السبت البرلمانية، وأكدت قيادات الإطار التنسيقي أن سيناريو السبت سيتكرر في جلسة الأربعاء المقبل المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بل إن الإطار أكد أن كتلة النواب المقاطعين للجلسة ستزداد في حال إصرار الطرف الآخر على عدم الحوار والاتفاق على مخرجات سليمة لتشكيل الحكومة والاستحقاقات الأخرى، وفي المقابل فإن التحالف الثلاثي أعلن أنه لا عودة للتوافق وأنه سيحسم الأمور في جلسة الأربعاء المرتقبة.

وقال عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي في حديث : “لغاية الآن لا توجد أية تفاهمات ولا توجد حلحلة للأمور؛ لذلك فإن الإطار التنسيقي متمسك بموقفه ولن يحضر إلى قبة البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل”، معرباً عن أمله أن “يكون هناك تفاهم قبل الجلسة”.

وأضاف أنه “في حال كانت هناك تفاهمات فأكيد سيكون هناك تغيير في الموقف”، مبيناً أن “عدد المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية بلغ 126 نائباً بحسب التواقيع التي جمعناها إضافة إلى نواب لم يحضروا الجلسة ولم يوقعوا”، متوقعاً أن “يصل عدد المقاطعين إلى أكثر من 137 نائباً، وفي هذه الحالة فإن الثلث المعطل لا يزال قائماً”.

ونفى الحمامي أن “تكون هناك انسحابات من طرفهم وإنما من الطرف الثاني إلى الإطار، كما أن ما يشاع من حل للبرلمان في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا صحة له وإنما هناك أطراف اتخذت من هذا الموضوع ذريعة لتخويف بعض المستقلين لتغيير موقفهم”، وتابع أن “البرلمان سيستمر في جلساته الاعتيادية لحين التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار رئيس الجمهورية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط