الديمقراطي الكوردستاني يأمل توافقاً شيعياً – شيعياً وكوردياً – كوردياً قبل جلسة الأربعاء

أعربت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني إخلاص الدليمي، الإثنين، عن أملها تحقيق توافق شيعي – شيعي وكوردي – كوردي قبل جلسة الأربعاء المقبل المقرر فيها انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الدليمي إن “التحالف الثلاثي ماضٍ بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، ومتمسكين أيضا ريبر أحمد كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأشارت الى أن “هناك حراكاً سياسياً بين جميع الكتل السياسية، ونأمل ان يكون هناك توافق بين الكتل الشيعية الشيعية والكوردية الكوردية قبل انعقاد جلسة الأربعاء”، مستدركة، “لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تفاهم، وقد نشهد تكرر سيناريو جلسة السبت في يوم الأربعاء”.

ولفت الى أن “هناك حراكاً على النواب المستقلين والنواب خارج الإطار التنسيقي وقد نشهد مشاركتهم في جلسة يوم الأربعاء وانعقادها لانتخاب رئيس الجمهورية”.

يأتي ذلك بعد أن أبلغ مصدر مطلع أن ثلاثة قيادات بارزة في الاطار التنسيقي تقود مبادرة الامتار الاخيرة تم تقديمها للكتلة الصدرية لإعادة النظر بموضوعة الكتلة الاكبر، لكنهم لم يتحصلوا على إجابة بعد من الصدر بخصوصها”.

ويرفض الصدر محاولات الإطار التنسيقي لتكوين الكتلة الأكبر عبر تحالف شيعي، ويقود محاولات تشكيل الحكومة عبر تحالف أعلن عنه بمسمى “انقاذ وطن” مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة.

وفشل مجلس النواب أمس السبت بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد مقاطعة من أكثر من 125 نائباً ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.