برأيكم شنو هو التسويق؟

نيرة النعيمي

وفقاً للمؤلف وأستاذ التسويق الدكتور فيليب كوتلر، فإن التسويق هو “علم وفن إستكشاف وإنشاء وتقديم قيمة لتلبية إحتياجات السوق المستهدفة بربح.

خلونا نستكشف كل “P” من مزيج التسويق :

أ. المنتج Product: يشير المنتج إلى سلعة أو خدمة تقدمها الشركة للعملاء. من الناحية المثالية، يجب أن يلبي المنتج طلب المستهلك الحالي. أو قد يكون المنتج مقنعاً لدرجة أن المستهلكين يعتقدون أنهم بحاجة إلى الحصول عليه، وبالتالي يخلق طلباً جديداً.

ب. السعر Price : السعر هو التكلفة التي يدفعها المستهلكون مقابل المنتج. يجب على المسوقين ربط السعر بالقيمة الحقيقية والمتصورة للمنتج، ولكن يتعين عليهم أيضاً مراعاة تكاليف التوريد والخصومات الموسمية وأسعار المنافسين.

ج. المكان Place : عندما تتخذ شركة قرارات بشأن موقع / مكان تسويق، فإنها تحاول تحديد المكان الذي يجب أن تبيع فيه منتجاً وكيفية توصيل المنتج إلى السوق.

د. الترويج Promotion: يشمل الترويج الإعلان والعلاقات العامة والإستراتيجية الترويجية للكشف للمستهلكين عن سبب حاجتهم لمنتج أو خدمة ولماذا يجب عليهم دفع سعر معين مقابل ذلك. يجب أن يأخذ الترويج في الإعتبار موقع العملاء وثقافتهم وخلفيتهم في كل من سيناريوهات التسويق خارج الإنترنت وعبر الإنترنت.

هـ. الناس / الأفراد Personnel / People : يعد دمج الأشخاص كجزء من المزيج التسويقي امراً ضرورياً. يمكن للأشخاص جعل المنتجات والخدمات ناجحة، او تشويه صورة المنتج.

و. العملية / الأداء Performance/ Process : مثال على الأداء هو تقديم خدمة، مثل التعامل مع المبيعات ومعالجة الطلبات وخدمة ما بعد البيع. من الضروري أن يكون لديك معرفة جيدة حول ما إذا كانت الخدمة مفيدة أم لا للعملاء، حيث يمكن أن تكون عنصراً مهماً جداً في المزيج التسويقي.

ز. البيئة المادية Evidence Physical : عامل حاسم آخر يؤثر على أداء العمل هو الدليل المادي. على الرغم من أن التجارة الإلكترونية تتطور، إلا أن رغبة العميل في تجربة الوجود المادي للعمل لا تزال مهمة. في بعض الأحيان، حتى لو كنت تعمل بشكل كامل عبر الإنترنت، لا تزال بحاجة إلى تصوير موظفيك ومكاتبك بالفيديو وتقديمهم أمام عملائك من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.