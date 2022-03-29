بسم الله الرحمن الرحيم

(تساؤلات..لنزار حيدر)..(امريكا والاعلام المعادي لها)..(اعداءها محميين بالخضراء، مقابل حلفاءها يتم اغتيالهم)

1. لماذا تركت امريكا الساحة الاعلامية بالعراق لاعلام معادي لها..

فنرى (فضائيات، قنوات اذاعية،ـ مجلات، جرائد..الخ).. كلها تشحن ضد امريكا بعد 2003.. (اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية).. كاخطر نموذج.. لتبث وتؤجج الكراهية ضد امريكا.. وتشوه عمليات اسقاط صدام.. فامريكا تسيطر على سماء العراق.. و ايران تسيطر على فضائه واقصد الاقمار الصناعية مسخرة لمؤسسات اعلامية معادية لامريكا بالعراق.. مقابل قناة يتيمة بائسة (قناة الحرة عراق).. التي لا تدافع عن امريكا.. وليس لها دور بمواجهة الاعلام المعادي للقوات الامريكية ولامريكا كدولة.

2. لماذا وفرت امريكا منطقة خضراء محصنة لحماية نظام سياسي (بؤرة للمليشيات والاحزاب)

الموالية لايران.. والمعادية لامريكا.. او التي تلعب على الحبلين .. في حين لم توفر (منطقة زرقاء) مثلا لحماية المدافعين عن امريكا وعلاقاتها مع العرب الشيعة بالعراق.. او على الاقل الرافضين للهيمنة الايرانية على العراق والرافضين للارهاب والبعث معا…. (فنرى النشطاء والمتظاهرين المنتفضين ضد الفساد بانتفاضة تشرين.. لا حامي لهم.. مقابل اعداء امريكا متحصنين بالخضراء وبمليشيات وبميزانيات الدولة وقياداتهم محميين بارتال الحمايات المدججة بالسلاح.. وبدعم من جار السوء ايران وحرسها الثوري)..

3. السؤال الذي يوجه لكم ثم لشيعة العراق (لماذا لم تعمرون محافظاتكم.. بدعم امريكي)

ومحافظاتكم التي هي اكثر امنا من غيرها.. كما عمر قادة الاكراد اقليم كوردستان .. سؤال يوجه ايضا لامريكا.. (فالشركات التركية و الاوربية والصينية) عملت في كوردستان ونهضت بها.. فلماذا لم يحصل نفس الشيء بوسط وجنوب العراق؟ فاذا قال احدهم (امريكا تعلم اذا دخلت شركاتها مباشرة سوف تستهدف من مليشيات ايران) نقول صحيح من الوهلة الاولى.. ولكن (هل من نهض بكوردستان شركات امريكية؟).. ولماذا (ايران سمحت بنهوض كوردستان بالشكل الذي نراه.. ولم تسمح لوسط وجنوب العربي الشيعي بالعراق المجاور لاقليم الاحواز العرب يالشيعي بان ينهض) كاقليم كوردستان؟ ام تطرح التساؤلات هكذا لشيعة العراق (هل طلبتم دعم امريكا لنهوض محافظاتكم وهي رفضت)؟ هل تريدون امريكا تدعمكم وانتم ترفعون شعارات معادية لها مصدرة لكم من جار العهر ايران..

4. كيف (نجمع المتنافرات بعلاقات العراق الخارجية) ومصلحة العراق باختيار احدهما

فيقول مسؤول امريكي سابق.. (العداء لامريكا خطر.. وصداقتها مدمرة).. ونقول (امريكا كالشمس الحارقة.. اذا قربت لها تحترق.. واذا ابتعدت عنها تجمدت) والحل (ان تحدد بذكاء المسافة التي يجب ان تقف منها .. لتكون كالارض ودورانها حول الشمس) وهذا ذكاء سياسي لان امريكا قوة عظمى شئنا ام ابينا.. ولكن سؤالنا لكم استاذ نزار حيدر.. ما رايك، كيف تكون العلاقة مع امريكا..وما هي المسافة وكيف نحددها؟ وكيف نجمع النقيضين (ان كانوا فعلا كذلك).. واقصد (ايران وامريكا معا بالعراق)..

5. كيف نقيم علاقات مع ايران.. وكلنا نعلم لا يوجد دولة (سياستها ثواب لوجه الله)..

فاي نهوض صناعي و زراعي وخدمي وبمجال الطاقة (كهرباء وغاز) يعني (ضربة موجعة للاقتصاد الايراني) الذي يصدر عشرات المليارات الدولارات للعراق سنويا من طاقة وبضائع.. كيف نقيم علاقات مع ايران.. وهي تقطع عشرات الانهر عن العراق وتجفف اراضي عراقية.ز وتضرب الزراعة والمستوطنات السكانية العراقية بالصميم .. كيف نقيم علاقات مع ايران بوجود عشرات المليشيات المدعومة من ايران وحرسها الثوري (مليشيات ايرانية الولاء عراقية التمويل).. كيف نقيم علاقات مع ايران وممثليها بالعراق هم حيتان الفساد والدموية وقيادات خيانية قاتلت لجانب ايران ضد العراق لسنوات وتورطوا بسكف دماء ضباط وجنود العراق.. وان قال لهم حاكم ايران حرب حرب سلم سلم، اي حرب ضد الوطن المفترض لهم العراق..

6. لماذا لم تدعم ايران قيام اقليم وسط وجنوب (الفدرالي)

من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. هل لانه مجاور اقليم الاحواز العربي الشيعي المضطهد في ايران.. والذي ينزع للاستقلال .. لاسترجاع دولته المستقلة الاحواز التي غدرت بها بريطانيا وايران عام 1925.. وقيام اقليم وسط وجنوب مجاور اقليم الاحواز يعني اندفاع العرب الاحوازيين الشيعة للمطالبة باقليم او الاستقلال عن ايران او الانضمام للاقليم العربي الشيعي بوسط وجنوب الرافدين..

7. لماذا المرجعيات والقيادات والاحزاب والمليشيات لم تدعم قيام اقليم للعرب الشيعة

(فامريكا طرحت خارطة الشرق الاوسط الجديد الذي يبرز كيان سياسي يجهر لاول مرة بالخرائط المطروحة باسم دولة العرب الشيعة) .. فلماذا المرجعيات والقيادات المحسوبة شيعيا بالعراق لم تدعم ذلك.. ووقفت ضد حق العرب الشيعة باستقلالهم بكيان سياسي ودولة.. هل لانها اجنبية الاصل ايرانية و افغانية وباكستانية وهندية ولبنانية.. هل لخوفها بان حصول العرب الشيعة لدولة سيضعف سلطانهم على شيعة العراق .. فابقاء الشيعة العرب تحت مطرقة السنة وهيمنة ايران يسبقى نفوذ تلك المرجعيات والقيادات..

8. مثقفي الشيعة العرب لم يتبنون قضية كالاكراد لدولة كردية والفلسطينيين لدولة فلسطينية

لماذا ؟ وانت تعلم ان الامم الثلاث المحرومة من حقها بدول (الاكراد 50 مليون نسمة)..(الفلسطينيين 14 مليون نسمة) .. (العرب الشيعة 45) مليون نسمة.. بخرائط الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو.. ونجد الثغرات والبطون الرخوة بالشرق الاوسط يمثلها (الاكراد والعرب الشيعة والفلسطينيين) في حين منح العرب السنة 20 دولة.. والشيعة العجم (الفرس والاذاريين) دول باسم ايران وجمهورية اذربيجان.. والاتراك عدة دولة باسيا الوسطى اضافة لتركيا.. فلماذا لم نجد من مثقفي شيعة العراق نضوجا لدعم استقلال العرب الشيعة.. لماذا بقوا ذيول حينا لمشروع سني باسم القومية العربية.. وذيول حينا اخر لمشروع فارسي باسم ولاية الفقيه لاخضاع العرب الشيعة لهيمنة ايران.. وحينا ذيول لاديولوجيات كالشيوعية وبالتالي لموسكو… فهم كل شيء الا ان يكونون عرب شيعة مستقلين..

9. الا ترى بان الحل للعراق كنظام حكم (النموذج الروسي والامريكي)

واقصد نظام رئاسي فدرالي بثلاث اقاليم فدرالية للعراق.. بعد فشل النظام الملكي والجمهوري المركزي والديمقراطية المركزية الاحادية الفدرالية لمكون دون المكونات الاخرى..

10. العراق مقسم بلا تقسيم..وتقسيم المقسم ليس بتقسيم بل تنظيم..والعراق الواحد نزيف دائم..

والتاريخ شاهد على ذلك.. فهل ترى معنا بان (ازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا).. وخاصة انه لا يوجد دولة بالتاريخ باسم العراق.. وارض الرافدين تضم حضارات متضاربة (سومرية وبابلية واشورية).. وكلنا نعلم الاشوريين احتلوا بابل وقادة البابليين حرب تحرير ضد الاشوريين.. فقام الاشوريين بحرق بابل.. ثم استقلت بابل عن الاحتلال الاشوريين ويتعاونون مع المديين فسحقوا بابل ودمروها..وكذلك اليوم العراق يضم ثلاث مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد (العرب الشيعة ، والاكراد، والسنة).. فالعرب الشيعة امتدادهم للاحواز والخليج والمنطقة الشرقية من الخليج.. والعرب السنة امتدادهم لسوريا .. والاكراد لجبال كوردستان تركيا وايران .. وانت اعلم ان (الموصل اقرب لحلب منها لبغداد من النواحي الثقافية واللغوية والمذهب والطوبغرافية).. (وحلب اقرب للموصل منها لدمشق من نفس النواحي السابقة).. فلو اسست دولة ضمت الموصل وحلب.. خير من ضم الموصل للعراق، وحلب لدمشق..

11. مثقفي العرب الشيعة.. لماذا خياراتهم اوراق محروقة لغيرهم وليس لهم؟

لماذا شريحة المثقفين ومن يوضع عليهم الامل بالحياة السياسية والثقافية والفكرية.. ما زالوا يخيروننا بين (اوراق محروقة).. فال الصدر ورقة محروقة حالها حال غيرها من العوائل المعممة المسيسة.. فجعفر الصدر لا يعرف بشخصه ولكن بابيه الذي اعدمه صدام لجهره بولاءه لدولة اجنبية ونظام اجنبي (ايران- الخميني).. وليس لجعفر الصدر اي تاريخ مميز بحياته.. وليس لديه اي مشروع وقضية سياسية تنطلق من هموم ومصالح العراق كدولة والعراقيين كامة.. ولا حتى من هموم ومصالح المكون العربي الشيعي العراقي.. (كيف سنتفق على طريق الاصلاح.. كيف يمكن ان نحارب الفساد بالفاسدين.. ونتشارك معهم.. كيف نحارب الخونة والعملاء ونتشارك معهم بنفس الوقت سياسيا؟)..

12. لماذا الاحزاب الاسلامية ومليشياتها المحسوبة شيعيا لم تنهض بواقع شيعة العراق

سياسيا وا قتصاديا وفكريا وعمرانيا وصناعيا وزراعيا وبمجال الطاقة والصحة وغيرها…. هل لان ولاءها لايران.. ؟ وشعارها لماذا نؤسس دولة بالعراق ولدينا دولة باسم ايران.. تذكرني (بصديق سني وكان ضابط .. وكنا معا ببغداد عند دخول الامريكان. وكنا نتجول بسيارة خاصة.. فهذا الصديق عندما دخل جامع سني ليصلي .. وشاهدني على اصلي فيه.. قال لي.. لماذا تريدون حسينيات وجوامع شيعية وهناك الاف الجوامع السنية؟ لماذا انتم طائفيين.. فقلت له.. تمنعون الجوامع والحسينيات الشيعية.. ليست طائفية.. ولكن لا نصلي بجوامعكم .. تعتبرونها طائفية)؟ رباط السالفة (الولائيين الذيول الخونة.. يقولون لماذا تريدون دولة وجمهورية بالعراق.. ولديكم ايران يا شيعة.. ؟ ومن يريد منكم دولة مستقلة عن ايران جوكري عميل صهيوني)؟؟ تخيلوا..

13. العرق الابيض.. والعراق

استاذ نزار حيدر.. الاتهامات للعرق الابيض بالوحشية والخسة والفوقية واعتبارهم باقي الاجناس احط من الصراصر.. وشعارهم لا تقتل الاباء حتى تتحمل تربية الابناء.. بل اسحقهم جميعا.. وبنفس الوقت العرق الابيض دوله مرتبة داخليا كاوربا وامريكا وكندا واستراليا.. والكل يخضع لقانون عدالة ومساواة مهما كان العرق والجنس واللون والميول الجنسية بدولهم.. وان امريكا تضحي باصدقاءها ليصل اعداءها للحكم والهيمنة.. اذا تطلبت مصلحتها ذلك.. ويقولون (العراق كان شعبيا يتقدم وشعبه بدأ بلبسه المودرن.. ووسائل الرفاهية والتطور تدخل اليه) وفجأة تم ايصال طائرة فرنسية لينزل منها معمم متكئا على يد كابتن الطائرة الفرنسي الابيض..) ليدخل العراق وشعبه دهاليز مظلمة فبدل ان يبحث العراقي الشيعي عن الدولة بدأ يبحث عن اللطم.. وبدل ان يدعم الجيش بدأ يدعم مليشيات خارج ايطار الدولة.. (فكيف تقيم هذه الاتهامات.. وكيف يتعامل العراق بدهاء وذكاء مع العرق الابيض.. ويكسبهم او يدرء شرهم على الاقل ان كانت تلك الاتهامات صحيحة)..

14. كيف ينهض العراق مستغلا الظروف الدولية بنظركم استاذ نزار حيدر؟

فكلنا نعلم المقارنة بين (ظروف كل شعب مع شعب اخر) وليس بين (شعوب مجردة من الظروف الدولية).. فجميع البشر واحد.. ولكن ظروفهم مختلفة..ولا ينهض شعب بحد ذاته بجهوده الذاتية.. بل الظروف الدولية هي التي تتيح لاي شعب من العالم ان ينهض او يبقى متخلفا او يكون وقود لحروب داخلية وخارجية.. وهذه السياسية عبر التاريخ.. مثال الشعب الصيني نهض نتيجة قرار دولي وظروف دولية تتطلب نهوضه بعد ان كاد ينهار بعد انهيار المعسكر الاشتراكي.. فتدخل الصين بفوضى نووية.. نتيجة شعوبها المتعادية داخليا وانتشار قواعد الصواريخ النووية بعموم الصين وليس مثل السوفيت بمناطق محددة فيه..

فقرر المجتمع الدولي بقواه الكبرى نقل التكنلوجيا والشركات الصناعية الغربية للصين (لموقع الصيني الجغرافي وموقعها بالنسبة للاسواق الاسيوية الاكبر بالعالم.. ورخص العمالة الصينية) وكذلك لتوجه الصين بعيدا عن الاشتراكية الى الراسمالية .. ولم يخلد ببال الغربيين بان الصين بقيادتهم استغلوا ذلك ونهضوا ليس فقط اقتصاديا بل سياسيا وعسكريا..لتكون الصين قوة ثانية بالعالم اقتصاديا.. وكلنا نتذكر بان ماو تسي تونغ .. قام باصلاح زراعي وصناعي كانت نتيجته الفشل المطبق.. وهلاك ملايين الصينيين.. (اذن يثبت ذلك بان نهوض الشعوب بارادات دولية وليس بجهودهم المحلية)..

اي السؤال (كيف يمكن للعراق استغلال ظروف دولية لينهض)؟ كما استغلت الامارات (دبي)

ظروف دولية لاستبدالها بهونكوك فكان قادة الامارات من الذكاء ان يتبنون ذلك.. بعد ان تم ازاحة الشيخ شعبوط الذي كان يحمل افكار مسمومة قومية ويجعل من الاجنبي جمال عبد الناصر قيادي له .. وتم دعم الشيخ زايد الذي وافق على مشروع انهاض الامارات.. ولانقع بخطأ الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله .. ومصدق بايران.. اللذان لم يستغلان الظروف الدولية لخدمة دولتيهما وتمسكا بنهض وطني متشدد.. في حين ابن سعود بالخليج وافق على مقترح امريكي بان يتم بيع النفط بالدولار وايداعه ببنوك امريكية ليجنون فوائدها.. مقابل نهوض مدن السعودية مثل المدن الغربية..

15. لماذا لا تدعو يا نزار حيدر .. الصدريين .. لتجميل صورتهم وطمئنة الشارع منهم

لماذا لا تدعو مقتدى الصدر لازالة صور عائل ال الصدر عبر ادواته نفسها ومكاتب الصدر انفسهم وتحديدا صور وجداريات (الصدر الاول والصدر الثاني ومقتدى الصدر) من شوارع العراق ومؤسساته والدوائر الحكومية .. لانها تذكرنا بزمن صدام الذي وضع صوره بشوارع العراق كاشارة للدكتاتورية.. لماذا لا تدعو لزالة صور الخميني وخامنئي قادة ايران.. من شوارع العراق التي تشير بان العراق تحت الاحتلال الايراني كصور صدام بالكويت التي اشارت لالحاق العراق بايران.. لماذا لا تدعو التيار الصدري لتصفير علاقاتهم مع باقي العراقيين وخاصة العرب الشيعة.. لماذا لا يفتح ملفات قتل عبد المجيد الخوئي ومحاصرة بيت السستاني وقتل شرطة النجف حديثي التطوع وما حصل من مجازر باقببية المكاتب التي اطلق عليها الصدريين (بالمحاكم الشرعية).. وتصفية كل من يعارض ال الصدر او ينتقد احد من ال الصدر.. وجرائم القبعات ا لزرق بقمع المتظاهرين العرب الشيعة بانتفاضة تشرين.. واغتيالات وجرائم مليشات جيش مهدي ضد شرائح عراقية واسعة ومنها شيعية ..

16. لماذا لا تدعو مقتدى الصدر لزيارة امريكا والاطلاع على مقار الشركات الامريكية

العملاقة الصناعية والتكنلوجية.. ولقاء مفكرين امريكان.. ليرسل رسالة اطمئنان للعالم ومنها لامريكا.. لارسال رسالة بان (العداء ليس ضد امريكا كدولة.. بل ضد سياسات يعتقدها الصدريين ليست صائبة بنظرهم).. وان يتعهد الصدر بحماية الشركات الامريكية العملاقة عند مجيئها للعمل ببناء مشاريع كبرى بالعراق..

17. استاذ نزار حيدر هل امريكا تعاملت معنا بما نحن نريد.. وهنا الطامة الكبرى..

فاذا تريد ان تخرب شعب من العالم الثالث.. اجعله يحكم نفسه بنفسه .. ثانيا.. اذا دولة كبرى ارادات بناء دولة متخلفة بشعوب متخلفة متنافرة… رفضت مساعدة الدولة الكبرى… فاعطها ما تريد.. فامريكا جاءت للشيعة بالعراق وقالت لهم ما تريدون قالوا (نلطم على الحسين..ونعطل الدولة بوفاة وولادة ائمتنا المعصومين.. ونضرب اجسادنا بالزناجيل.. ويصبح مراجعنا ورجال الدين مصدر قرارنا من الايرانيين سستاني وخامنئي .. وان يحكمنا مختار العصر المالكي.. وللجنة جسر الصدر.. والشيخ الامين قيس الخزعلي.. وشيخ المجاهدين هادي ال عامري.. الخ.. الذين هم من وحي مراجعنا العظام.. وان يهيمن على العراق ليس الجيش بل مليشيات ولائية وصدرية بهيئة حشد.. ومكاتب اقتصادية بدل الوزارات.. ).. فقالت لهم امريكا (تفضلوا ما تريدون).. وذهبت للاكراد وقالت لهم ما تريدون؟ قالوا دولة؟ قالت لهم خذوا اقليم فدرالي لكم.. وحصتكم من الميزانية.. الخ.. وذهبت للسنة العرب وقالت لهم ما تريدون (قالوا نريد دولة الاسلام الخلافة) والخلافة عقيدة لكل سني.. فاخذوا واسسوا دولة الخلافة داعش التي هلهلوا اليها.. (اتكلم بكل بساطة) بهدف ايصال الفكرة.. وذهبت امريكا لاعداءها وقالت لهم ما تريدون قالوا (اخريجي من العراق لان ايران ولي فقيهنا الايراني خامنئي يريد ذلك)؟؟ قالت لهم ولا يهمكم .. فانسحبت عام 2011..

18. لماذا شيعة العراق.. حررتهم امريكا.. فبدل نهوضهم بالعراق ..سرقوه وسلموه لايران

فامريكا سلمت العراق لشيعته تسليم يد (مفتاح مال بيت).. فلماذا بدل ان ينهضون بواقع العراق.. فسدوا فيه وسلموه لايران.. لتجعله حديقة خلفية للايرانيين ومرتع لتفريخ مليشياتها.. وسوق استهلاكية لبضائعها.. فوضعت فيتو على اي نهوض لقطاعاته بمجال الطاقة والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم و غيرها.. ولماذا امريكا يبدوا سلمته لايران.. بشكل او باخر .. هل لان امريكا واقعيه وبرغماتية.. فوجدت شيعة العراق يهيمن عليهم مرجعيات ايرانية (السستاني وخامنئي.. والحائري).. الخ.. ووجدت معارضة محسوبة شيعيا عارضت الطاغية صدام ليس لانه طاغية بل لانها تعتبر حاكم ايران خميني هو الحاكم الشرعي للعراق والعالم.. فحتى لو كان من يحكم العراق نزيه كعبد الكريم قاسم.. يجب اسقاطه لان الحاكم الشرعي يجب ان يكون ايرانيا .. وخير دليل مرجعية النجف الموالية لايران بزمن محسن الحكيم تامرت ضد الزعيم عبد الكريم قاسم رغم نزاهته ووطنيته وشرفه.. لمجرد انها مرجعية تتحكم بها طهران.. فبدل ان تقف المرجعية ضد مؤامرات المقبور جمال عبد الناصر المصري لبلع العراق وجعله اقليم تابع للقاهرة.. .وقفت ضد الزعيم قاسم ومنهجه الوطني الشريف..

19. اذا كان هناك شعوب.. ساذجة.. فلا تلوم الدول الكبرى ان لعبت بها صول جعاب

فالصينيين شعب معجزة .. نهضوا بدولتهم الصين من العدم.. ويعتبرهم الغرب بزعامة امريكا اكبر خطر وخصم لهم.. ومع ذلك.. لم يقم الصينيين بوضع صور رؤساء امريكا وعلم امريكا بالشوارع ويدوسون عليها .. ولم يؤسسون مليشيات شيوعية تجوب الشوارع نيابة عن دولة اجنبية روسيا سوفيتية مثلا بدعوى ان السوفيت والصين بعقيدة شيوعية..ولم يضعون صور استالين ولينين الروس بشوارع الصين بدعوى هم ولي امر الشيوعيين بالعالم.. ولم يستهدفون السفارة الامريكية ببكين الصينية ولم يستهدفون مدن ومعسكرات ومطارت الصين بالصواريخ.. ولم يسمحون لاي دولة مجاورة بضرب الصين بدعوى وجود خلايا استخبارية اسرائيلية او امريكية بالصين.. ولم يبررون فشلهم بدعوى ان الغرب زرع ورم سرطاني باسم تايون قرب الصين.. كما يدعي من يدعي من المتخلفين العرب والمسلمين بان سبب تخلفهم ان الغرب زرع ورم سرطاني اسرائيل بنصهم.. بل نهجت الشيوعية الصينية نهض مستقل باسم الماوية.. واقاموا افضل العلاقات مع امريكا والغرب وجلبوا منهم التكنلوجيا والشركات الغربية نقلت مقارها للصين.. لتصبح الصين هي تنتج للغرب وتصبح قوة اقتصادية عالمية..

20. الا ترى معنا قبل اي خطوة سياسية بالعراق ومنها الحكومة او برلمان.. يجب ان:

1. تشكيل محكمة دولية لمحاكمة اركان وحيتان الفساد المالي والاداري منذ 2003 يتزامن معها مؤسسة دولية لاستعادة اموال العراق المهربة والمنهوبة .. لحساب مخصص لاعمار العراق بافضل الشركات العالمية حصرا..2. تفعيل قوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. باقصى العقوبات (الاعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.. ).. وبدعم دولي.. ضد الافرد والجماعات والتيارات والاحزاب والمنظمات والمليشيات التي تجهر بولاءها لحاكم اجنبي او دولة اجنبية..وتطبل لاستهداف العراق من اي جهة دولية.. ووقوفها لجانب دولة اجنبية ضد دولة اجنبية اخرى على الاراضي العراقية.

3. تشكيل تحالف دولي ضد (المليشيات خارج ايطار الدولة).. ويكون دور هذا التحالف الدولي شبيه بدوره ضد تنظيم خلافة الشيطان داعش.. كون هذه المليشيات مدججة بالسلاح ومدعومة من قبل دولة اجنبية ايران وحرسها الثوري ويحمل كثير من قياداتها الجنسيات الاجنبية.. ومكنزه اموال هائلة من اموال العراق.. وتمثل سوط مسلط من قبل ايران على ظهور العراقيين الرافضين لفساد عملاء ايران واجرامهم.. ويمثلون كذلك الساتر الاول لحماية النظام السياسي الفاسد بالعراق.. وادوات ايران بتصفية حسابتها الدولية والاقليمية على الارض العراقية.. ويمثلون مافيات الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات والتجارة بالرقيق الابيض والاعضاء البشرية.. واذرع ايران لاستهداف دول اقليمية من الاراضي العراقية لجني مكتسبات ومنها مكتسبات لصالح الاتفاق النووي.. وتمثل هذه المليشيات ايضا ضمان لايران لعدم نهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية و الصحية والتعليمية والطاقة لابقاء العراق مرتهنا بيد ايران..

4. الاسراع بمجيء قوات مراقبة دولية لمراقبة حدود العراق مع دول الجوار وخاصة مع الدول التي تهرب منها المخدرات لداخل العراق وتتحرك فيها المليشيات والارهابيين.. ويهرب منها النفط العراقي.. اي خاصة الحدود الايرانية والسورية..5. تسلم الامم المتحدة ملف اعادة وبناء قطاع الكهرباء بالعراق واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط مع استثمار حقول الغاز بالعراق.. بافضل الشركات العالمية ولمدة لا تزيد عن اربع سنوات.. برقابة دولية.. (لاخراج هذا الملف من يد مافيات الفساد السياسية الحاكمة).. وكذلك بعد فشل الكتل والقوى المحسوبة سياسيا المحسوبة عراقيا من نهوض قطاع الكهرباء ولفساد تلك الطبقة السياسية..6. تفعيل قوانين الاعدام ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.. وحتى تسقيط الجنسية العراقية عن المتورطين بالفساد والارهاب معا.. ومتابعة ممتلكات اقارب المسؤولين ايضا.. ومتابعتها ومصادرتها .. للمتورطين منهم بالفساد..

7. عدم السماح بشكل قاطع لمن يحمل الجنسيات المزدوجة بالدخول بالعمل السياسي والامني والعسكري والتعليمي ..8. الاتفاق على الغاء المواد الخطرة بالدستور وخاصة المادة 18 منه التي تعرف العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول..وتعديلها الى (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وتطبق باثر رجعي.. لحماية العراق من خطر التلاعب الديمغرافي ومن خطر الاختراق السكاني الاجنبي اليه.9. رفع دعوى بالمحاكم الدولية .. ولدى الامم المتحدة .. لتدويل قضية المياه .. ضد ايران وتركيا الذين يقطعون المياه عن العراق.. والطلب من الامم المتحدة اعتبار (قطع دول المنبع لمياه الانهر عن دول المصب.. اعلان حرب)..ما سبق بعض من فيض..

فلماذا يا استاذ حيدر لا تتبنى تلك النقاط كمشروع سياسي بلقاءاتك السياسية والاعلامية..

لاننا نريد البديل عن ما مطروح اليوم.. وليس تكرار نفس الكتل والتيارات والوجوه الكالحة الفاسدة المفسدة بالارض.. ولا نريد طبقة سياسية مثقفة تركب الموجهة وتتلون.. لتقتات على فتات الكتل والتيارات الموجودة .. مهما كانت معرفاتها.. فلماذا لا تتبنى انت يا مشروع سياسي بديل ينهض بواقع العراق.. لماذا لا تدعو لتفعيل قوانين الخيانة العظمى وا لتخابر مع الجهات الاجنبية..و تعريفها بالاعلام. كمشروع سياسي.. انا لا الوم امريكا.. ولكن الوم مثقفي الشيعة.. فامريكا حررتنا من طغيان 1400 سنة .. وبدل استثمار ذلك.. رفع شيعة المظلات (كالعبيد الذين لو مطرت الدنيا حرية لرفعوا المظلات)..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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