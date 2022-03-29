تقرير موجز عن زيارتي للعراق ما بعد مرض الكرونا اللعين!.

كنت قد قررت لزيارة العراق وشعبه منذ عام 2019، لكن بعد التغيير الحاصل في الوضع العالمي المؤلم بحدوث مرض فايروسي لعين (كورونا)، أثّر بشكل فاعل على مجريات الأمور على مستوى العالم أجمع وبشكل خاص في أستراليا، حيث قامت السلطة بأقفال محكم تماماً في الجوانب العديدة وخاصة السياحة والعمل، بخسارة مالية وأقتصادية لا يمكن تقييمها وتقديرها. الغالبية دفعوا الثمن الكبير من جراء الوباء وأنا منهم.

مما جعلني ملزم بتطبيق القرارات الصادرة من أستراليا دون أي نقاش، حتى تكللت مواصلة زيارتي للعراق، لأكون حراً في 15\كانون الثاني\2022 حيث وصلت للعراق في 16\منه، فكان بأستقبالي في مطار أربيل الأساتذة والأخوة الأعزاء وديع زورا ونوزاد الحكيم مشكورين، لأحل ضيفاً عليهما في مدينة عنكاوا التاريخية المناضلة ولمدة خمسة أيام، حتى وصولنا معاً الى قصبتي الخالدة تللسقف، مكثنا فيها أيام معدودات لملاقات أخي وأخواتي والأحبة والأقارب والاصدقاء في تللسقف وضواحيها، وزيارتنا فيما بعد للموصل الحبيبة، حيث أطلعنا على الخراب والدمار الكامل للجانب الأيمن منها، بما فيها مواقع العبادة من جوامع وكنائس تاريخية، وبالمقابل شاهدنا أعمار وفتح شوارع جديدة وتبليط القديم والأهتمام بالمدينة، بعدها تواصلنا (نوزاد الحكيم وأنا) بالتوجه الى مدينة زاخو والألقاء مع الأخ والأستاذ أبو داليا من فيشخابور، تمخضت بزيارتنا لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني واللقاء مع عضو البرلمان الكردستاني السيد أمير كوكا وبقية اعضاء الحزب.

بعدها عكفنا راجعين الى تللسقف، ومنها الى عنكاوا حيث زرنا مقر الحزب الشيوعي الكردستاني فيها، ومقر الأنصار في أربيل أستقبلنا الرفيق ملازم خضر رئيس رابطة الأنصار ومستشار عسكري للأستاذ كاك مسعود البرزاني، ومقر جمعية الحضارة الكلدانية فالتقينا مع الأستاذ كمال رئيس الجمعية وبقية أعضائها الأداريين، وعضو البرلمان العراقي الأستاذ فاروق عتو في داره العائلية، وكذلك زيارة الأخ فرج سياويش في محله الفني الكائن وسط البلدة.

خلال تواجدنا في دهوك قمنا (الأستاذ وديع زورا والأستاذ نوزاد الحكيم وأنا) بزيارة المطران الجديد لدهوك والعمادية الأسقف آزاد صبري الخوراني، قدمنا له تهانينا الفكرية والقلبية والروحية لتسنمه مهامه الجديدة في خدمة شعبنا الكلداني روحياً وأنسانياً.

فيما بعد عكفنا راجعين الى عنكاوا وصولاً الى بغداد عبر طريق أربيل – كركوك – بغداد ليلاً، واصلنا حضور مؤتمر التيار الوطني الديمقراطي المنعقد في مركز العاصمة بغداد (نادي العلوية)، حيث شاركنا فيه يوم 22 \ كانون الثاني \ 2022 ظهراً، حيث تميز بالحضور الكبير من حيث العدد والتنوع الوطني والثقافي والنقاش البناء والمداخلات المتميزة، حيث كنت أحد المساهمين بالحوار والمداخلة القيّمة، شارك في المؤتمر المزيد من القوى والاحزاب الوطنية الديمقراطية وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي العراقي، آملين وعاملين في المستقبل القريب التلاحم الشعبي الوطني بغية الخلاص من الطائفية المقيتة والتعنصر القومي المدان.

في مساء نفس اليوم حصل لقاء مع الأستاذة أيفان يعقوب جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين وعضو البرلمان العراقي الجديد وعضو أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان، جمعنا حوار متواصل في جلسة ثنائية دامت أكثر من ساعة حيث تواجدها السكني في المنطقة الخضراء، نجم حوارنا لخدمة شعبنا المهجر في العراق والعالم أجمع.

في اليوم التالي 23\1\2022 رجعت من بغداد الى تللسقف عبر الموصل، حيث قمت بزياراتي العديدة من النواحي الأجتماعية والسياسية لمناطق مختلفة، منها قرية دوغات حيث كان لقائي مع رفاقي الأعزاء في منظمة دوغات للحزب الشيوعي الكردستاني، وفيما بعد بالرفيق العزيز شيخ عيدو الدوغاتي والعائلة والأولاد بعد فراق دام أكثر من أربعين عاماً، كان بحق لقاءاً تاريخياً كبيراً مفعماً بالمحبة والتعاون والأخلاص الأنساني لخدمة القرية والمنطقة.

كما قمت بزيارتي الى مقر اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكردستاني لقضاء تلكيف المتواجدة في تللسقف باللقاء مع الأخوة مسؤول وأعضاء اللجنة المحلية، تم تكريمي بكتاب الأستاذ مسعود البارزاني المعنون (للتاريخ) صادر باللغة العربية مشكورين عليه. كما تباحثنا في الأمور السياسية بالتعاون الدائم للصالح العام في المنطقة.

بعد أيام زرت مقر منظمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تللسقف والألتقاء مع مسؤول المنظمة الأخ جورج القس حنا وأعضاء المنظمة، حيث تباحثنا بالتعاون بين أبناء الشعب الواحد في القرية وتذليل الصعاب للصالح العام.

في 1\شباط\2022، قمت بزيارة مكتب الشاعر والفنان والأديب الأستاذ عصام شابا الكلداني في تللسقف. كما زرت عوائل متعددة معروفة ومنهن الشاعرة والأديبة الأستاذة سهام جبوري وأختها الأستاذة أوصااف وعائلة الأستاذ يعقوب عكو والأستاذة فكتوريا عكو وعوائل عديدة لا مجال لذكرها جميعاً.

كما قمت بزيارة الى مجلس القرية ملتقياً مع الأخ نجيب جبرو قينيثا ونائب الرئيس وبقية الأعضاء، مرحبين ومهتمين بالطروحات الخادمة للقصبة والمجتمع في تللسقف والمنطقة.

كما قمت بزيارة ودية للمجلس القومي الكلداني في تللسقف من دون الأعلان عنه أعلامياً.

في 3\ شباط \2022 زرت مقر الحزب الديمقراطي الكلداني في تللسقف، كان في استقبالنا الأخ غانم توحي وبقية الأخوة الأعضاء من مختلف بلدات سهل نينوى. وفي نفس اليوم زرت عائلة متعففة وحيدة تتكون من أخ وأخت وحيدين، والأولاد في الغربة.

زارني الأخ والصديق العزيز الوفي زميل الدراسة الأستاذ نور الدين خلف السنجاري مع أقرباء له في تللسقف قادمان من دهوك مشكورين.

كما زارني في تللسقف، الأخ هرمز عبدال رشو من قرية دوغات والمقيم في المانيا حال وصوله للعراق.

في 9 شباط عام 2022، زرنا قرية مصرج الجديدة(الأخوة عبد صادق عجمايا وناهد كاجونا وأنا، كاتب التقرير)، تناولنا الغداء معاً بمحبة أخوية تمت دعوتنا من قبل شيخ القرية الواقعة على نهر دجلة كل الشكر والتقدير والأحترام لهم جميعاً.

في يوم 14 شباط حضرنا الأحتفال التاريخي ( الأخ ميرزا الدوغاتي \ أبو فراس وأنا) بيوم الشهيد الشيوعي المقام في مدينة الشيخان، حيث أستقبلنا من قبل عضوي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، الرفيق أبو سامان سكرتير اللجنة المحلية لدشت الموصل والرفيقة فريدة علي خليل وبقية الرفاق التاريخيين والأنصار الشيوعيين، من مختلف القرى والقصبات في قضائي الشيخان وتلكيف وناحية القوش وضواحيهم.

بعدها توجهنا لحضور مراسيم الفاتحة على روح أحد الرفاق من المقيمين في المانيا والمدفون في قرية بالسيان، وهناك التقيت مع رفاقنا القدامى لم نراهم منذ عقود خلت، وبعدها عكفنا راجعين الى تللسقف حيث أقامتنا المؤقتة فيها.

كما قمت بزيارة لرفاق منظمة الحزب الشيوعي العراقي في القوش وأستقبلنا من قبل الرفاق فلاح القس يونان عضو اللجنة المركزية، والرفيق عامل قودا مسؤول المنظمة والرفاق الآخرين أعضاء المنظمة منهم سمير توماس ووديع وداؤد والآخرين. تبادلنا حديث الساعة وعموم الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام في المنطقة والعراق.

بعد أيام عكفت راجعاً الى بغداد حيث التقيت مع الرفيق رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي دام أكثر من ساعة وكأنه خمسة دقائق، تبادلنا حديث شيق ومهم في جميع المجالات الحياتية والحزبية وحتى التنظيمية والسياسية والأنتخابات وسبل تشكيل الحكومة القادمة ومعوقاتها العسيرة وآفاق المستقبل، كان بحق حواراً بناءاً ومؤثراً ومتفاهماً ومتفاهماً على أساس النقد الموضوعي للعملية السياسية وسير الأمور والوضع العراقي المعقد للغاية.

كما قمت بزيارة رفاقنا في مقر محلية الموصل للحزب الشيوعي العراقي، وأستقبلنا من قبل الرفيق ابو سلام والرفيق الدكتور جمال من المحلية، فأطلعونا على سير العمل الأنتاجي والخدمي والتعليمي والفني المتميز في مقر الحزب الشيوعي، بحق وحقيقة هو عمل فريد من نوعه على مستوى المنظمات الحزبية وبأمكانيات محدودة جداً، مشكورين على هذا العمل الجبار في خدمة عوائل شهداء الحزب والمناضلين وبقية شرائح المجتمع العراقي في الموصل والمنطقة.

كما كان لنا لقاءاً متميزاً مع الزميل المهندس معن عجاج عضو أتحاد الكتاب والأدباء الكلدان في القرية الفرنسية في دهوك، نشكره جداً على حسن الأستقبال والتفاهم في الشأن العام والخاص.

خلال تواجدنا في تللسقف، قمت بزيارة قبور الموتى والشهداء ومنهم الوالد والوالدة والأخوة والأصدقاء وكل المتواجدين في مقبرة أبي مارن المكتضة بالموتى والمقفولة لضيق مكان الدفن مستقبلاً، بسبب الحروب الطائشة لرأس النظام السابق وما بعده داعش وماعش على حد سواء.

في 7\3\2022 زرنا (الأخ أمير قينيثا وأنا) مستشفى روفائيل للراهبات، والتقينا مع الدكتور غالب مدير المستشفى، الذي أستقبنا أستقبالاً حاراً فيها، موضحاً لنا سير العمل الخدمي الصحي الجاد فيها.

كما والتقيت مع الأخ المضيف لنا دكتور العيون عماد عربو صاحب محل عوينات في كرادة داخل فكان لي خير مضيف مشكوراً، وزيارتنا للأخوة في نادي بابل نينوى ولقائنا مع الأخوة نزار كمي وسعد بلو والآخرين، مع ضيافتنا المتميزة مشكورين لجهودهم القية جميعاً ولأكثر من مرة.

كما زارني الدكتور حكمت حيدو وعائلته مشكورين حيث تواجدي في منطقة كرادة داخل عند الدكتور عماد عربو، حيث أديا الواجب الأخوي تجاهنا.. كل الشكر والتقدير والأحترام لهما.

بعدها كان لنا زيارتنا التاريخية (الأستاذ نوزاد الحكيم وأنا) لمدينة الناصرية التاريخية حيث التقينا مع الأخوة والأساتذة الكرام الدكتور علي ايليا الكلداني والدكتور ليث الناصري والأعلامي المتميز حمزة الأزرقي وبقية اعضاء التجمعات الكلدانية، حيث زرنا مدينة أور التاريخية الكلدانية ومنها الزقورة وأماكن تواجد النبي أبراهيم والملكة والخ. ثم زرنا تمثال الشهيد \ العريف حسين رخيصي الأبراهيمي الذي أعدمته القوات البريطانية، بعد أن قام الأبراهيمي بقتل الجنرال البريطاني (جيفرسون) عام 1941.

بعدها كان لنا حضورنا في بارك (حديقة عامة) مدخلها باب عشتار التاريخية، حيث أحتفال شعب الناصرية بعيد المرأة العالمي 8\آذار\2022، شاركنا وساهمنا في الأحتفال الكبير بالمناسبة الخالدة. سبق وأن كرمنا بتناول وجبة الغداء في مطعم تراثي متميز يشكرون الأخوة على كرم الضيافة المتميز واستقبالهم الحار لنا في الناصرية، وتوديعهم المفعم بالمحبة والأخوة الصادقة.

للأمانة التاريخية أقول:

خلال فترة تواجدي في المنطقة (محافظتي نينوى وبغداد)، زرت دوائر عديدة فيهما فلمست يقيناً الفساد الأداري والمالي المتميز الذي لا يتصوره العقل والفكر، وهو فريد من نوعه في المنطقة والعالم، فأشمأت نفسي وتعكر مزاجي الشخصي، كما والروتين المستأصل القاتل والناخر في أجهزة السلطة العراقية الحالية، فهو أمتداد للسلطة السابقة ما قبل 2003 ولاحقاً بعدها بشكل لا يمكن حساب عقباه، وهذا بحد ذاته هو ورم خبيث سرطاني في جسد العراق الحديث، فالمحسوبية والمنسوبية والعشائرية والوجاهية والراشي والمرتشي والتفسخ الخلقي والادبي حدث ولا حرج، في ظل فساد الرؤوس العفنة في السلطة العراقية بكافة مكوناتها والوانها وتشعباتها، والذي يدفع الثمن الباهض ذوات الدخل المحدود وشبه المعدوم وخاصة الفقير المعاني من الأمرين المالي والأجتماعي والصحي والتعليمي وووالخ.

كما لا ننسى تقسيم بلدان سهل نينوى بشكل تعسفي بين المركز والأقليم، حيث كلا الطرفين ضاغطين على شعبنا في سهل نينوى مروراً ذهاباً وأياباً خاصة بين بلدتي تللسقف شمالاً وباطنايا جنوباً، حيث الطريق مسدود ليلاً حتى الصباح الباكر الساعة السادسة يتم فتح الطريق بين تللسقف وباطنايا، فلا نعلم ما هو السبب في ذلك ولمصلحة من يا ترى؟! أضافة المواد العائدة والعابرة المتنقلة لشعبنا في المنطقة بين السيطرتين، وكأننا في دولتين مختلفتين، حيث لا يمكن تنقل الشعب بحرية، الاّ بالمستمسكات والموافقات الأمنية، والفلاحين يعانون من نقل النفط والديزل لساحباتهم الزراعية وأحتياجاتهم الخاصة دون أي مبرر قط، عليه نناشد السلطتين في المركز والأقليم تذليل الصعاب وأنهاء المعانات وخلق عوامل الأمن والأسقرار والعمل في المنطقة، بغية ثبات شعبنا في الأرض ومنع هجرتهم وتشردهم من ديارهم، وكلاهما يتحملان وزر عملهما المدان الحالي الممارس عملياً بالضد من الشعب.. نضع هذا التقرير أمام المسؤولين من الجانبين كي يقوموا بدورهما اللائق للصالح العام.

عليه كل ما ذكرناه في هذا التقرير منشور ومثبت تفصيلياً وبالصور في الفيس بوك ضمن موقعي الشخصي، بأمكانكم ملاحظته والأطلاع عليه مشكورين.

منصور عجمايا

نهاية آذار\2022

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