جهود لرفع التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة إلى 50 مليار دولار سنوياً

تنظم غرفة تجارة كركوك، اليوم الثلاثاء، أول تجمع اقتصادي للتجار والمستثمرين والصناعيين الأتراك في العراق، والذين طالبوا بضرورة الإسراع بافتتاح مطار كركوك ورفع التأشيرة بين العراق وتركيا، كما أعلنوا عن نيتهم رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 50 مليار دولار في العام الواحد.

وقال رئيس الغرف التجارية ورجال الأعمال التركية نواف قلنج لـ(المدى)، إن “التجار الأتراك حضروا إلى كركوك لأهميتها الاقتصادية التي تساهم في عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا”، معتبرا أن “كركوك حلقة وصل بين تركيا والعراق”.

ودعا قلنج، إلى “ضرورة افتتاح مطار كركوك الدولي لأنه سيكون حلقة وصل للتجارة وبوابة اقتصادية مهمة للعراق”، لافتا إلى “أهمية رفع التأشيرة بين تركيا والعراق لأنها سوف تساهم بانتعاش الحركة التجارية”. وأكد أن “التجار والمستثمرين الأتراك يساهمون في دعم الاقتصاد العراقي، وكركوك مدينة صناعية ونفطية وزراعية مهمة في العراق”، موضحا أن “حجم التجارة الخارجية التركية مع العراق تجاوزت العام الماضي 20 مليار دولار، وأن رجال الأعمال الأتراك يهدفون للوصول إلى 50 مليار دولار”.

وأوضح رئيس الغرف التجارية ورجال الأعمال التركية، أن “من أهم المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال الأتراك العاملين في العراق هي المتعلقة بالحصول على تأشيرة دخول إلى البلاد”.

من جهته قال نائب مدير غرفة تجارة كركوك عمر ماكو لـ(المدى)، إن “المؤتمر الاقتصادي التركي العراقي يعتبر خطوة مهمة لدعم التجار والصناعيين العراقيين حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع اقتصادية تهم التجار وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية والعالمية، ونعمل على تقليل هذه الأسعار”.

وأشار إلى أن “غرفة تجارة كركوك تدعو الحكومة العراقية الى فتح مطار كركوك ورفع العراقيل امام الحركة التجارية بين البلدين”.

من جانبه قال أحد التجار الترك، بيوم أوزتورك لـ(المدى)، إن “التجار والمستثمرين الأتراك يساهمون بدعم الاقتصاد العراقي، ولدينا شركات وتنسيق عال مع التجار والصناعيين العراقيين، في بغداد والبصرة وأربيل”، داعيا إلى “ضرورة افتتاح مطار كركوك ورفع العقبات والصعوبات بين البلدين”.

من جانبها قالت مديرة أملاك محافظة كركوك سوزان سليم، إن “إدارة كركوك ومحافظها راكان سعيد يعملون على دعم عمل الشركات والتجار لأنها سوف تساهم بتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لشباب وشركات كركوك”.

وشددت المسؤولة المحلية في حديث لـ(المدى) على، أن” كركوك مدينة مهمة في الخارطة الاقتصادية للعراق”.

وطالبت الإدارة المحلية في كركوك في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتوجه إلى المحافظة وافتتاح مطارها الدولي، مؤكدة إكمال جميع المتطلبات الفنية والهندسية، منوهة إلى أن المشروع يوفر الخدمة لثلاثة ملايين عراقي في المحافظة والمناطق المحيطة بها.

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