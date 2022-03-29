حكومة الإقليم: كوردستان بصدد الدخول في خارطة الطاقة العالمية

صرّح المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الثلاثاء، ان الإقليم بصدد الدخول في خارطة الطاقة العالمية بظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم بأسره.

وقال عادل في كلمة له على هامش منتدى “شباب أشنا” في اربيل، إن اقليم كوردستان يمتلك طاقة جيدة تحت الأرض مثل النفط والغاز، و لكن هذه الثروات ليست ملكا لهذا الجيل فقط بل هي ملك للأجيال القادمة”، مردفا بالقول ان حكومة الإقليم عملت على تنويع مصادر الدخل وهذا الأمر سيسهم بتوفير فرص عمل للشباب

وأكد ان المنطقة تشهد ازمة اقتصادية وسياسية ممّا أنعكس أثرها على اداء عمل حكومة الإقليم في تحقيق أهدافها.

وتابع عادل بالقول ان اقليم كوردستان بصدد الدخول في مرحلة مختلفة وجديدة عن السابق، وانه بصدد أن يدخل في خارطة الطاقة العالمية، مضيفا أنه من الناحية الجيوبوليتيكية فإننا أمام تغيير كبير وبها سيتحقق تطور كبير في الإقليم وستزيد معها فرص العمل للسكان.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال في وقت سابق من اليوم في كلمة له خلال استضافته في القمة العالمية للحكومات في 2022 في الإمارات، إن الإقليم بإمكانه أن يرفد العالم بأسره بالطاقة وليس أوروبا وحسب، مؤكدا السعي الى تطوير قطاع الغاز والنفط.