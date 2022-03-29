Posted on by

خيبة أمل للكرة العراقية بعد ضياع حلم المونديال

29 مارس 2022
كووورة

منتخب العراق

منتخب العراق

خيبة أمل جديدة تضاف إلى سلسلة إخفاقات الكرة العراقية، بعد الوداع المرير من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وضاع حلم تأهل العراق للمونديال، بعدما أنهى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ونافس العراق على بلوغ الملحق الآسيوي، لكنه تعادل اليوم الثلاثاء مع سوريا بنتيجة 1-1، مع فوز الإمارات على كوريا الجنوبية.

وانتهت حكاية جيل أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد عبد الأمير وأيمن حسين.

تغيير المدربين 

عانى منتخب العراق من تغييرات تدريبية طالت الجهاز الفني، وكذلك غياب الاستقرار.

وقاد أسود الرافدين، 4 مدربين خلال فترة التصفيات التمهيدية والحاسمة.

واستمرت لعبة التغيير من إقالة السلوفيني كاتانيتش مرورًا بالهولندي أدفوكات ومعاونه بيتروفيتش، ثم إسناد المهمة لعبد الغني شهد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close