خيبة أمل للكرة العراقية بعد ضياع حلم المونديال

منتخب العراق

خيبة أمل جديدة تضاف إلى سلسلة إخفاقات الكرة العراقية، بعد الوداع المرير من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وضاع حلم تأهل العراق للمونديال، بعدما أنهى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

ونافس العراق على بلوغ الملحق الآسيوي، لكنه تعادل اليوم الثلاثاء مع سوريا بنتيجة 1-1، مع فوز الإمارات على كوريا الجنوبية.

وانتهت حكاية جيل أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد عبد الأمير وأيمن حسين.

تغيير المدربين

عانى منتخب العراق من تغييرات تدريبية طالت الجهاز الفني، وكذلك غياب الاستقرار.

وقاد أسود الرافدين، 4 مدربين خلال فترة التصفيات التمهيدية والحاسمة.

واستمرت لعبة التغيير من إقالة السلوفيني كاتانيتش مرورًا بالهولندي أدفوكات ومعاونه بيتروفيتش، ثم إسناد المهمة لعبد الغني شهد.