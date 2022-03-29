محافظ بابل: التجاوزات تعيق تقدمنا

الحلة: فاضل العلي

ذكر محافظ بابل حسن منديل أن التجاوزات تعيق تقدم المحافظة بمختلف المشاريع، موضحاً أنها شوهت الأحياء والشوارع في المحافظة.

وقال منديل : إن “العديد من المشاريع في بابل تأخر إنجازها بسبب تجاوز المنتفعين على الأرصفة والطرقات العامة والأنهر وأثروا بشكلٍ كبير”، مشيراً إلى أن “تلك التجاوزات شوهت الأحياء والشواع في المحافظة”.

وبينما حذر من التجاوزات، تعهد بـ”محاسبة المتجاوزين كافة بالطرق القانونية”.

وشدد على” ضرورة إشاعة ثقافة مجتمعية تحد من التجاوزات التي تحصل بين الحين والآخر”، كاشفاً عن “التجاوز على شوارع جديدة افتتحت

مؤخراً”.

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