“محامي دواعش” فرنسي يسعى لاعادة 12 ارهابيا فرنسيا حكم عليهم بالاعدام في العراق

كشف تقريرلقناة الجزيرة الانكليزية، الثلاثاء، ان محاميا فرنسيا يدعى نبيل بودي يسعى لاعادة 12 عنصرا من المواطنين الفرنسيين الذين انضموا الى داعش وتم الحكم عليهم بالاعدام في العراق لارتكابهم جرائم ضد الانسانية .

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المحامي الفرنسي قوله إن ” مدانا فرنسيا من داعش يدعى بلال حكم عليه بالاعدام في العراق طلب مساعدته وسأله فيما اذا كان بامكان الحكومة الفرنسية التدخل من اجل انقاذه “.

وزعم المحامي الفرنسي أن “تواجد على الاراضي العراقية لايعني انهم ارتكبوا جرائم وهم غير عراقيين لذا ليس لدى الحكومة العراقية اي سلطة قانونية للحكم عليهم”.

واضاف التقرير أن ” مذيع برنامج مكافحة الارهاب الفرنسي رد عليه بالقول ان اولئك حتى وان لم يكونوا شاركوا في عمليات ارهابية لكنهم شركاء في الجرائم والقتل الجماعي والاغتصاب الذي ارتكبه التنظيم الارهابي “.

وادعى المحامي أن “الحكومة الفرنسية لم تصل الى ملفاتهم لمعرفة مدى تورطهم في تلك الجرائم ويجب عليها ان تتعرف على قضاياهم وتفاصيلها من اجل اصدار الحكم عليهم في بلادهم وليس في مكان آخر “.

يشار الى أن الحكومة الفرنسية رفضت مرارا اخذ دواعشها من العراق وسوريا وتركت للحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم باعتبار انهم ارتكبوا جرائمهم في المنطقة وليس على الاراضي الفرنسية”. انتهى/ 25 ض

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