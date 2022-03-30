أسباب خفية تمنع تشغيل أكثر من 18 ألف مشروع معطّل

بغداد/ سيف عبد الله

يشهد القطاع الصناعي والتجاري في العراق، إهمالاً حكومياً واضحاً وركوداً اقتصادياً كبيراً، تزامناً مع الأزمة العالمية التي حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرّت بشكل كبير على التجارة بين الدول، فما زالت مصانع العراق تبحث عن منقذ لها ينتشلها من جمودها.

وفي الوقت الذي يمتلك فيه العراق جميع مكونات التصنيع والإنتاج للقطاعين الحيويين الصناعي والتجاري، لكن لا توجد إرادة حقيقية حكومية لتغيير واقع هذين القطاعين وانتشال الشباب من البطالة.

ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.

ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعاً صناعياً متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وكان القطاع الصناعي يشكل نحو 23‌‌% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.

تدخل خارجي

وفي هذا الصدد، أشار نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ إلى وجود تدخل خارجي أثر على الصناعات المحلية وتدمير المصانع كافة.

وقال الشيخ في حديث خاص لـ (المدى)، إن «ما يجري في العالم هو هيمنة اقتصادية ولا ننسى أن العراق تحيط به دول صناعية مثل إيران وتركيا والسعودية وبالتالي تحول العراق الى بلد صناعي فهو لا يروق للدول هذه، بل هي تريد أن يبقى العراق سوقا لتصريف منتجاتها وهي بالمجمل تعتاش على العراق».

وأشار، إلى أن «الصناعة لا تفعّل إلا بإرادة صلبة ومحنكة ولا يمكن ان تزدهر الصناعة في وضع كهذا، حيث أننا نملك بالعراق تقريبا 190 شركة تابعة لوزارة الصناعة وبعضها خاسرة وما يقارب 50 مصنعاً تسد اجورها فقط، كما نملك معامل أهلية ولكنها غير مدعومة وتواجه عوائق كثيرة تمنعها من المنافسة العالمية».

تراجع كبير للصناعة والزراعة

أكدت عضو مجلس النواب زهرة البجاري وجود تراجع كبير في أداء وزارتي الصناعة والزراعة والقطاع الخاص.

وقالت البجاري في حديث لـ (المدى)، إن «تراجع أداء الوزارتين أثر بشكل كبير على الواقع الاقتصادي للعراق وحتى مع توفر النفط لكن الصناعات النفطية غائبة بالعراق حتى وصل الحال في العراق إلى استيراد البنزين وكان هذا التراجع مقصودا وممنهجا».

ولفتت البجاري، إلى أن «العراق فيه وفرة مالية كبيرة لكن ما لاحظناه هو إهمال القطاعين الزراعي والصناعي بكافة الأشكال سواء المعجون والألبان التي كانت متوفرة سابقا بشكل كبير إلا أن ما يجري الآن هو استيراد فقط».

وتابعت،: «لدينا أياد عاملة ومواد أولية كما أن البطالة أثرت بشكل كبير على الشباب العراقي وبالتالي يمكن أن تستثمر هذه الطاقات في الصناعات المحلية»، مشيرة إلى أن «البرلمان الحالي لغاية الآن لم يلتئم بشكل تام ولم تتشكل الحكومة لنعرف منهاجها وبرنامجها ونحن بدورنا الرقابي سنعمل على متابعة الجهات المعنية بهذا الأمر بشكل مكثف».

عدم وجود إرادة حقيقية

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عدم وجود إرادة حقيقية طيلة الحكومات السابقة لإحياء المصانع العراقية للتخلص من أزمة البطالة وانتشال الاقتصاد العراقي من الركود.

وقالت سميسم في حديث لـ (المدى)،:»لدينا الآن خطران يهددان الاقتصاد العراقي وهما البطالة والفقر ولا يمكن التخلص منهما دون وجود التشغيل الذي يمتص البطالة كما أن الدخول التي تتولد نتيجة تشغيل الأيادي العاملة ستقضي على قضية الفقر وتحرك السوق لأنها تؤثر مباشرة على الطلب الفعال».

وأوضحت سميسم،: «ننصح الدولة بالعمل على فتح هذه المصانع وتفعيل الضمان الاجتماعي معها وهو شيء ضروري جدا حيث هناك تجارب عالمية وكانت الدول تفتعل مسائل تشغيل الأيادي العاملة وللأسف أن الكثير من المصانع العراقية نقلت إلى سوريا وإيران والأردن لوجود بيئة ملائمة لكي تنتج من كهرباء ومواد أولية بأسعار مناسبة».

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