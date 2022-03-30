إجراءات أمنية مشدّدة تحسباً لهجمات إرهابية متوقعة في رمضان

بغداد/ حسين حاتم

تستنفر القوات الامنية في شهر رمضان من كل عام جهودها وتعزز قدراتها، تحسبا لهجمات غير متوقعة من قبل عصابات داعش الارهابية.

ويرى مختصون بالشأن الأمني أن الصراعات السياسية تعطي المتنفس لداعش بممارسة نشاطاته، فيما اشاروا الى ان تنظيم داعش يتزعمه خليفة جديد يحاول اثبات وجوده ويعتبر شهر رمضان “فرصة” لتنفيذ هجماته.

ويقول المختص بالشأن الأمني أحمد الشريفي في حديث إلى (المدى)، إن “الاجراءات الامنية التي يقوم بها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي بحاجة الى تكثيف وتعزيز للقدرات”.

ومن الأسباب التي زادت من حدة نشاطات داعش، يرى الشريفي ان “البيئة السياسية ما زالت حاضنة إذ ان الصراعات السياسية تعطي المتنفس للتنظيم بالإضافة الى أن الحدود ما زالت مفتوحة وإمكانية التسلسل متاحة لهم”.

وأشار المختص بالشأن الأمني، الى أن “داعش لم يعد يمثل تهديدا عسكريا إذ لا يحتاج الى وفرة عددية إنما يحتاج الى النوعية في إمكانية دفعه باتجاه التسلل”.

وأكد الشريفي أن “داعش لم يعد قادرا على امساك الأرض وإدارة عملياته كالسابق”، مبينا انه “يفتقد الى الموارد والى القدرة بسبب خسارته أبرز قياداته واختراقه من قبل القوات الأمنية”.

ولا يستبعد الشريفي، “قيام داعش بعمليات نوعية خلال شهر رمضان”، مبينا انه “كتخطيط ستراتيجي نأخذ أسوأ الاحتمالات ونتبنى أفضل الحلول”، مبينا أن “أسوأ الاحتمالات داعش لديه القدرة على القيام بعمليات نوعية”.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق، نجاح القوات الأمنية بالحد من تسلل الإرهابيين عبر الحدود، فيما أشارت الى انخفاض العمليات الإرهابية لأقل من النصف.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن “عصابات داعش الإرهابية ما زالت فعالة في الجانب السوري، وهي تحاول بين فترة وأخرى اختراق الحدود العراقية – السورية”، مبيناً أن “القوات الأمنية أغلقت الحدود بموانع أسلاك وكاميرات مراقبة”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الأمني سرمد البياتي إلى (المدى)، إن “مستوى الهجمات الارهابية لعناصر داعش انخفضت الى أدنى المستويات”، مستدركا “لكن هذا لا يعني ان خطر داعش انتهى”.

وأضاف البياتي، ان “عناصر داعش تغتنم شهر رمضان من كل عام كفرصة لممارسة عملياتها الارهابية، لا سيما وان هناك خليفة جديد يريد اثبات وجوده وامكانياته”.

ولفت، إلى أن “أسلوب داعش القتالي تحول من حرب مواجهات مع القوات الامنية الى حرب العصابات”.

وتابع البياتي، ان “داعش تنظيم هلامي وهو يتحرك في مكحول وديالى”، منوها الى ان” العدو المهزوم يكون خطرا وعملياته تتكثف تجاه المدنيين”.

ونفذت القوة الجوية العراقية، أمس الثلاثاء، أربع ضربات جوية مدمرة لأوكار عصابات داعش الارهابي في كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته (المدى)، إن “طائرات القوة الجوية نفذت أربع ضربات دقيقة ومدمرة لأوكار عصابات داعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك”.

وأضاف ان “الضربات جاءت بناءً على معلومات خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة”.

بالتزامن مع ذلك، وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، أمس الثلاثاء، إلى صلاح الدين.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن “رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري وصلا، أمس، إلى صلاح الدين، لهدف الإشراف على عملية الإرادة الصلبة”.

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